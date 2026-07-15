Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 13.000 người dân tại 4 phường ở Hà Nội

Ngày 15/7, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Trạm Y tế phường Kim Liên (Hà Nội) tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Đây là hoạt động mở đầu kế hoạch khám sức khỏe toàn dân năm 2026 do bệnh viện phụ trách.

Chương trình góp phần thực hiện mục tiêu của thành phố Hà Nội nhằm bảo đảm mỗi người dân được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, qua đó phát hiện sớm bệnh tật và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử theo vòng đời.

Tiến sỹ Nguyễn Đình Phúc - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, cho biết theo kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân Hà Nội năm 2026, bệnh viện được giao phụ trách 4 phường gồm Kim Liên, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Đống Đa. Trong năm 2026, bệnh viện đặt mục tiêu khám sức khỏe cho hơn 13.000 người dân từ 18 tuổi trở lên tại 4 phường được phân công.

Sau khi khám, người dân được hướng dẫn cài đặt Sổ Sức khỏe điện tử để tích hợp dữ liệu khám chữa bệnh, phục vụ theo dõi sức khỏe lâu dài. Chương trình không chỉ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, tư vấn điều trị và dự phòng bệnh tật mà còn tăng cường phối hợp giữa bệnh viện và y tế cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân và Trạm Y tế phường Kim Liên đã rà soát danh sách người dân, tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký và bố trí lịch khám phù hợp.

Trên cơ sở đó, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa xây dựng quy trình khám khoa học từ khâu tiếp đón, phân luồng đến khám chuyên khoa, xét nghiệm và tư vấn sức khỏe nhằm rút ngắn thời gian chờ, tạo thuận lợi cho người dân.

Nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm cho người dân đến khám. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để phục vụ chương trình, bệnh viện huy động gần 40 cán bộ y tế gồm bác sỹ, điều dưỡng và nhân viên tiếp đón cùng đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất.

Người dân được khám các chuyên khoa nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt; thực hiện xét nghiệm tổng quát, chụp X-quang tim phổi và được tư vấn kết quả, hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau khám.

Việc triển khai góp phần cùng thành phố Hà Nội thực hiện mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử và xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe chủ động, lấy người dân làm trung tâm.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hoá những nội dung của Nghị quyết số 72-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó nhấn mạnh quan điểm chuyển mạnh từ tư duy "khám, chữa bệnh" sang "quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động". Đây là định hướng quan trọng nhằm xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội./.

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