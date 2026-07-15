Agentic AI Build 2026: Sự kiện AI lớn nhất Đông Nam Á với 3.000 người tham gia

Ngày 15/7, sự kiện Agentic AI Build Week 2026 có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, do GenAI Fund tổ chức (trong năm ngày của trung tuần tháng Bảy) đã khép lại với các hoạt động thảo luận kỹ thuật, giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp, cố vấn chuyên môn và trình diễn sản phẩm.

Tuần lễ công nghệ đã quy tụ hơn 3.000 người xây dựng giải pháp trí tuệ nhân tạo, cùng sự đồng hành của hơn 50 cố vấn, diễn giả, 15 hội thảo chuyên sâu và hơn 100 đối tác công nghệ cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Sau các vòng đánh giá thực tế từ hơn 70 giám khảo qua hai vòng thuyết trình chính thức, đã có hơn 400 dự án đã được thẩm định chi tiết.

Khác biệt so với mô hình thi đấu công nghệ ngắn hạn thông thường, chương trình hướng đến việc kết nối trực tiếp nguồn nhân lực kỹ thuật cao với các bài toán thực tiễn từ thị trường, cung cấp hạ tầng công nghệ sẵn sàng cho việc triển khai thực tế.

Nhân dịp này, GenAI Fund cũng công bố báo cáo về thực trạng nguồn nhân lực xây dựng trí tuệ nhân tạo tại Đông Nam Á năm 2026, dựa trên số liệu khảo sát từ 2.719 nhân sự đến từ 55 quốc gia. Báo cáo chỉ ra xu hướng dịch chuyển rõ rệt của cộng đồng công nghệ từ việc ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo đơn lẻ sang tự phát triển những hệ thống tự vận hành phức tạp, có khả năng tự lập kế hoạch, lưu trữ ngữ cảnh và xử lý đa nhiệm.

GenAI Fund cũng công bố báo cáo về thực trạng nguồn nhân lực xây dựng trí tuệ nhân tạo tại Đông Nam Á năm 2026, dựa trên số liệu khảo sát từ 2.719 nhân sự đến từ 55 quốc gia. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các nhà phát triển đã tập trung thiết kế các giải pháp ứng dụng đa ngành, như bán lẻ, hàng không, vận tải, dịch vụ lưu trú, giải trí số, tài chính, ẩm thực, hạ tầng đám mây và robot. Nhiều doanh nghiệp lớn trong khu vực, như VNG Games, KFC, PhongVu.vn, TASCO, Vietjet, Guardian, Shinhan Future’s Lab, GoTymeX và The Anam đã trực tiếp đưa ra các thách thức vận hành thực tế. Bên cạnh đó, các tên tuổi công nghệ toàn cầu là AWS trong vai trò Đối tác Chiến lược, cùng OpenAI, Microsoft for Startups, Tencent Cloud, NVIDIA, BytePlus và Agora đã cung cấp nền tảng hạ tầng, chuyên môn kỹ thuật và các tài nguyên phát triển sản phẩm để hỗ trợ các đội hoàn thiện nguyên mẫu.

Nỗ lực của các đội thi đã được ghi nhận thông qua nhiều dự án xuất sắc giành chiến thắng tại các nhóm chủ đề chuyên biệt. Tiêu biểu có thể kể đến Autointro, nền tảng tối ưu hóa quá trình kết nối trong cộng đồng công nghệ; Aerotrace Tire Intelligence, giải pháp theo dõi và bảo trì lốp máy bay giải quyết bài toán của hãng hàng không Vietjet; Guardians of the Galaxy, hệ thống giám sát an toàn cửa hàng cho chuỗi bán lẻ Guardian; AltoTech, công cụ tối ưu hóa quy trình vận hành khách sạn; Và, Elemental Arena, dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo tương tác kết hợp robot vật lý.

Các nhà phát triển đã tập trung thiết kế các giải pháp ứng dụng đa ngành, như bán lẻ, hàng không, vận tải, dịch vụ lưu trú, giải trí số, tài chính, ẩm thực, hạ tầng đám mây và robot. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Sau khi sự kiện khép lại, ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các nhóm dự án tiềm năng thảo luận sâu hơn với doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm thử nghiệm lâm sàng và thương mại hóa sản phẩm.

Bà Laura Nguyen, Giám đốc GenAI Fund, cho biết mục tiêu của chương trình không dừng lại ở ngày trình diễn sản phẩm mà là tạo dựng một môi trường kết nối bền vững để các giải pháp tiếp tục được phát triển và ứng dụng thực tiễn. Đây cũng là định hướng chiến lược của quỹ trong việc thúc đẩy thế hệ doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo tiếp theo tại Đông Nam Á bằng cách gắn liền năng lực công nghệ với nhu cầu thị trường và nguồn vốn dài hạn./.

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