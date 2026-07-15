Hàng loạt hồ sơ y tế bị đánh cắp trong vụ tấn công mạng tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một mạng lưới các phòng khám đa khoa và cơ sở điều trị ung thư da quy mô lớn tại Australia vừa trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng nghiêm trọng, khiến nhiều hồ sơ y tế nhạy cảm và dữ liệu cá nhân của bệnh nhân bị đánh cắp.

Partnered Health - doanh nghiệp vận hành chuỗi 57 phòng khám trên toàn Australia, cho biết đang tích cực phối hợp với các cơ quan của chính phủ, bao gồm Trung tâm An ninh mạng Australia (ACSC) và lực lượng cảnh sát để điều tra vụ tấn công mạng được phát hiện vào ngày 23/6.

Đến thời điểm hiện tại, Partnered Health xác định có ít nhất 16 phòng khám tại các thành phố lớn như Melbourne, Sydney, Canberra, Gold Coast, Sunshine Coast và Coffs Harbour bị ảnh hưởng trực tiếp.

Dữ liệu bị tin tặc tiếp cận và đánh cắp bao gồm tên tuổi, địa chỉ, thông tin liên lạc, hồ sơ bảo hiểm y tế công và tư nhân, cùng các tài liệu chuyên môn nhạy cảm như sổ khám bệnh, giấy chuyển tuyến điều trị và kết quả xét nghiệm sinh thiết.

Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ y tế này đang tiếp tục xác minh mức độ ảnh hưởng đối với 5 phòng khám khác, bao gồm cả các chi nhánh ở khu vực bang Tây Australia.

Trong thông báo chính thức, đại diện Partnered Health cho biết doanh nghiệp đã thuê các chuyên gia an ninh mạng độc lập để đánh giá toàn diện thiệt hại, đồng thời gửi thông báo cảnh báo tới các bệnh nhân bị ảnh hưởng.

Để hạn chế tối đa việc phát tán thông tin, Partnered Health đã khẩn trương xin lệnh tạm thời từ Tòa án Tối cao bang New South Wales, nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng và phát tán nguồn dữ liệu bị rò rỉ.

Cơ quan dịch vụ công Services Australia cũng đã vào cuộc để tăng cường giám sát các tài khoản y tế có nguy cơ bị lạm dụng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao sử dụng thông tin bệnh án để tạo lòng tin.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cơ quan an ninh mạng thuộc liên minh quốc tế, bao gồm Cơ quan Tình báo tín hiệu Australia (ASD), vừa đưa ra cảnh báo chung về sự gia tăng của các đợt tấn công mạng nhằm vào hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu như quốc phòng, năng lượng, truyền thông và y tế ở nhiều quốc gia.

Trước đó, ASD cũng nhận định công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang góp phần làm tăng tần suất và mức độ phức tạp của các chiến dịch tấn công mạng trên toàn cầu.

Partnered Health hiện là một trong nhà cung cấp dịch vụ y tế lớn tại Australia và mới đây đã đạt thỏa thuận sáp nhập vào tập đoàn bảo hiểm y tế Bupa./.

Tin tặc tấn công hệ thống y tế Đức, đánh cắp dữ liệu hàng chục nghìn bệnh nhân Toàn bộ thông tin bị rò rỉ đều liên quan đến các bệnh nhân khám chữa bệnh theo diện bảo hiểm tư nhân hoặc tự chi trả viện phí.