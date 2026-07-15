Công nghệ

Làn sóng thoái vốn đón đầu kỷ nguyên AI tại Mỹ

Các ngân hàng Mỹ đang xúc tiến chào bán cổ phần tại nhiều doanh nghiệp lớn như Netrality Data Centers, Edged, và EdgeCore Digital Infrastructure với các tài sản trải dài từ miền Đông sang Tây nước Mỹ.

Nguyễn Giang
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong mùa Hè 2026, các nhà phát triển và vận hành trung tâm dữ liệu trên khắp nước Mỹ đang đẩy mạnh việc bán cổ phần trị giá hàng chục tỷ USD nhằm hiện thực hóa lợi nhuận từ cơn sốt hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Làn sóng thoái vốn này diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư tài chính đặc biệt quan tâm đến hạ tầng vật lý đứng sau các mô hình AI tiên tiến.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, các ngân hàng Mỹ đang xúc tiến chào bán cổ phần tại nhiều doanh nghiệp lớn như Netrality Data Centers, Edged, và EdgeCore Digital Infrastructure với các tài sản trải dài từ miền Đông sang Tây của nước Mỹ.

Một ví dụ tiêu biểu là thương vụ bán phần lớn cổ phần tại DataBank với giá trị có thể chạm mốc 25 tỷ USD đang được các bên triển khai ngay trong mùa Hè này.

Nhu cầu bùng nổ về năng lực tính toán đang thúc đẩy các công ty Mỹ theo đuổi những chiến lược táo bạo, từ việc thuê chip của đối thủ đến kế hoạch đưa trung tâm dữ liệu vào quỹ đạo.

Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm nguồn lực từ linh kiện kỹ thuật đến nhân lực trình độ cao đã đẩy chi phí xây dựng lên mức kỷ lục.

CEO Jensen Huang của Nvidia ước tính chi phí để thiết lập một gigawatt năng lực tính toán mới theo kiến trúc của tập đoàn này có thể sớm đạt mức từ 80 tỷ USD đến 100 tỷ USD. Áp lực tài chính này buộc nhiều nhà vận hành phải tìm kiếm những đối tác có tiềm lực mạnh mẽ hơn để duy trì đà mở rộng.

Theo dữ liệu từ S&P Global Market Intelligence, hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực này tại Mỹ vào năm 2025 đã đạt 50 tỷ USD, cao gấp đôi so với năm trước đó.

Dù thị trường đang sôi động, các siêu thương vụ vẫn phải đối mặt với những thách thức về thanh khoản và rào cản xã hội. Đồng trưởng bộ phận cơ sở hạ tầng Ravi Purohit của Paul Weiss nhận định rằng dù nhiều nhà đầu tư muốn gia nhập thị trường, nhưng số lượng công ty đủ khả năng chi trả cho các giao dịch hàng tỷ USD hiện rất hạn chế.

Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận nguồn điện và sự phản đối gay gắt từ cộng đồng địa phương liên quan đến tiếng ồn và chi phí tiện ích đang làm tăng mức độ rủi ro cho các khoản đầu tư.

Chuyên gia Ravi Purohit nhấn mạnh rằng khả năng quản lý mối quan hệ với cộng đồng sẽ là yếu tố then chốt quyết định giá trị của các doanh nghiệp trong mắt người mua vào mùa hè năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kỷ nguyên AI #Thoái vốn #Doanh nghiệp AI
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