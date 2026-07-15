Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp tại Cát Lâm do bão Bavi

Ngày 15/7, Ủy ban Quốc gia về Phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV đối với tỉnh Cát Lâm sau khi khu vực Đông Bắc nước này hứng chịu mưa lớn do bão Bavi gây ra.

Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cũng cho biết đã cử đoàn công tác đến vùng bị ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại và hỗ trợ chính quyền địa phương bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân.

Trước đó, ngày 14/7, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo đã phân bổ 430 triệu nhân dân tệ (khoảng 63 triệu USD) từ ngân sách cứu trợ thiên tai trung ương nhằm hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt và khắc phục hậu quả bão tại 10 địa phương cấp tỉnh.

Khoản kinh phí này do Bộ Tài chính và Bộ Quản lý khẩn cấp phối hợp phân bổ, dành cho các địa phương gồm Quảng Tây, Chiết Giang, Hà Bắc, Liêu Ninh, Thiên Tân, Hắc Long Giang, Giang Tô, An Huy, Giang Tây và Tứ Xuyên.

Nguồn kinh phí sẽ được sử dụng để sơ tán và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, bảo đảm điều kiện sinh hoạt tạm thời, sửa chữa hoặc xây dựng lại nhà ở bị hư hỏng, giúp sớm khôi phục đời sống và sản xuất. cũng như kiểm tra và loại bỏ các yếu tố có thể gây ra thiên tai thứ cấp, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp, trong đó cấp I là mức cao nhất./.

Trung Quốc: Thẩm Dương nâng mức ứng phó lũ khẩn cấp lên mức cao nhất do bão Bavi Tại Thẩm Dương, mưa lớn đã gây ngập úng trên nhiều tuyến đường ở các quận nội thành. Một số lối vào ga tàu điện ngầm đã tạm thời đóng cửa vì lý do an toàn.