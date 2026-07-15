Bộ Y tế triển khai 100 ngày bảo đảm mỗi người dân có Sổ sức khỏe điện tử

Ngày 15/7, Bộ Y tế tổ chức hội nghị triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế và Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Theo Kế hoạch, Chiến dịch được triển khai trong thời gian 100 ngày, từ ngày 8/7/2026 đến ngày 15/10/2026 trên phạm vi toàn quốc.

Ở Trung ương, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an triển khai các nhiệm vụ; tại địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện đến tận cấp xã, thôn, xóm, tổ dân phố.

Hai nhiệm vụ trọng tâm của Chiến dịch gồm xây dựng Cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân trên cơ sở thu thập dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và dữ liệu khám chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ; đồng thời khởi tạo, cập nhật để bảo đảm mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham mưu uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế; chủ động bố trí đầy đủ nguồn lực về nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, phần cứng, phần mềm và kinh phí để thực hiện, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; thu thập, cập nhật dữ liệu lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế; đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh của người không có bảo hiểm y tế về hệ thống dữ liệu của Bộ Y tế.

Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, các đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Y tế thông qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoặc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.

Hơn 2,3 triệu dân Thành phố Hồ Chí Minh được lập dữ liệu sức khỏe điện tử Việc xây dựng, liên thông dữ liệu giúp người dân theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của mình trên môi trường số; tạo nền tảng để các cơ sở y tế khai thác và thúc đẩy quản trị y tế dựa trên dữ liệu.