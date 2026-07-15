Xã hội

Y tế

Biên phòng Nghệ An kịp thời cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Nhận tin báo một ngư dân bị gãy chân do tai nạn trên biển, rạng sáng 15/7, các chiến sỹ Biên phòng Quỳnh Thuận đã điều canô cùng quân y nhanh chóng sơ cứu và đưa người bị nạn vào bờ cấp cứu an toàn.

Văn Tý
Ngư dân Trần Huy Biên được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, cứu hộ, đưa vào bờ cấp cứu an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngư dân Trần Huy Biên được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, cứu hộ, đưa vào bờ cấp cứu an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Rạng sáng 15/7, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã kịp thời cứu hộ, đưa một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển vào bờ cấp cứu an toàn.

Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, tàu NA-99167-TS của ông Tô Duy Luyến (trú tại thôn Đông Hải, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) cùng 10 thuyền viên đang trên đường đến ngư trường để khai thác hải sản thì dây tời bất ngờ bị đứt, quật mạnh vào chân phải của anh Trần Huy Biên (sinh năm 1979, trú thôn Thọ Đồng, xã Quỳnh Phú) khiến nạn nhân bị gãy chân, xương đâm vào mạch máu.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã điều động quân y cùng lực lượng của đơn vị dùng ca nô cơ động ra hiện trường, sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân vào bờ. Đến 5 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa anh Trần Huy Biên cập bến Lạch Quèn an toàn để chuyển đến cơ sở y tế điều trị.

Hiện, Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Quèn tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của nạn nhân, đồng thời báo cáo cấp trên để chỉ đạo, xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ngư dân #cứu nạn #biển #Nghệ An #quân y #tai nạn lao động #biên phòng #cấp cứu Nghệ An
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục