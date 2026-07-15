Biên phòng Nghệ An kịp thời cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Rạng sáng 15/7, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã kịp thời cứu hộ, đưa một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển vào bờ cấp cứu an toàn.

Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, tàu NA-99167-TS của ông Tô Duy Luyến (trú tại thôn Đông Hải, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) cùng 10 thuyền viên đang trên đường đến ngư trường để khai thác hải sản thì dây tời bất ngờ bị đứt, quật mạnh vào chân phải của anh Trần Huy Biên (sinh năm 1979, trú thôn Thọ Đồng, xã Quỳnh Phú) khiến nạn nhân bị gãy chân, xương đâm vào mạch máu.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã điều động quân y cùng lực lượng của đơn vị dùng ca nô cơ động ra hiện trường, sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân vào bờ. Đến 5 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa anh Trần Huy Biên cập bến Lạch Quèn an toàn để chuyển đến cơ sở y tế điều trị.

Hiện, Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Quèn tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của nạn nhân, đồng thời báo cáo cấp trên để chỉ đạo, xử lý theo quy định./.

Kịp thời hỗ trợ tàu cá cùng 9 ngư dân gặp sự cố trên biển gần Đặc khu Trường Sa Tàu KN 462 đã lai kéo tàu cá BĐ-98387-TS về âu tàu đảo Đá Tây, Đặc khu Trường Sa để sửa chữa. Đến 6 giờ ngày 12/7, tàu cá đã được đưa vào âu tàu an toàn.