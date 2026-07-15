Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số trong lĩnh vực Thuế

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Cơ quan Thuế tiếp cận kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế, phục vụ quá trình xây dựng nền tảng quản trị thuế hiện đại của Việt Nam.

Ngày 15/7, Cục Thuế thông tin trong khuôn khổ chương trình công tác tại Vương quốc Anh, đoàn công tác do ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế làm Trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với (HMRC) cùng Tập đoàn SAP. Chuyến công tác nhằm nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế, phục vụ quá trình xây dựng nền tảng quản trị thuế hiện đại của Việt Nam.

Tại buổi làm việc với HMRC, đoàn công tác đã tập trung tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng nguồn nhân lực công nghệ, thu hút và sử dụng nhân tài công nghệ thông tin, tổ chức đào tạo kỹ năng số và xây dựng học viện số. Theo đó, HMRC đã chia sẻ chi tiết về lộ trình chuyển đổi số toàn diện, từ số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, quản trị dữ liệu theo thời gian thực đến việc xây dựng kiến trúc công nghệ tổng thể và phát triển hệ sinh thái API kết nối với các tổ chức bên ngoài. Phương pháp tự động hóa các quy trình nghiệp vụ để giảm thiểu hồ sơ giấy và cách thức quản trị sự thay đổi khi điều chỉnh chính sách thuế cũng là những nội dung quan trọng được thảo luận.

Phó Cục trưởng Mai Sơn và đại diện lãnh đạo Cơ quan Thuế và Hải quan Vương quốc Anh. (Ảnh: Cục Thuế)

Mô hình quản trị dữ liệu của HMRC là một trong những nội dung chính được đoàn quan tâm nghiên cứu và thảo luận. Cụ thể, hai bên đã trao đổi sâu về kiến trúc dữ liệu, mô hình kho dữ liệu, quy trình làm sạch thông tin và việc tổ chức bộ máy quản lý nhằm khai thác dữ liệu phục vụ phân tích rủi ro, hỗ trợ ra quyết định. Đối với việc áp dụng trí tuệ nhân tạo, hai bên đã cùng chia sẻ về chiến lược phát triển AI, cơ chế kiểm soát rủi ro, giới hạn của việc ra quyết định tự động cũng như các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật, an toàn thông tin và khung pháp lý cần thiết khi triển khai AI trong quản lý thuế.

Trong chương trình làm việc với Tập đoàn SAP, đoàn công tác đã tìm hiểu các giải pháp quản trị thuế thông minh và nền tảng dữ liệu tiên tiến. Các chuyên gia của SAP đã giới thiệu mô hình SAP S/4HANA Tax and Revenue Management cùng kinh nghiệm triển khai thực tế tại cơ quan thuế các nước. Theo đó, hai bên cùng thảo luận về lộ trình xây dựng hệ thống quản trị thuế thế hệ mới, các điều kiện tiên quyết về dữ liệu, quy trình, nhân sự và khung pháp lý đối với các dự án chuyển đổi số quy mô lớn trong lĩnh vực dịch vụ công.

Tại đây, đoàn công tác cũng tiếp cận nền tảng SAP Business AI, các mô hình AI doanh nghiệp và nhận những khuyến nghị ứng dụng AI cho ngành Thuế Việt Nam. Các giải pháp này tập trung vào khả năng phân tích dữ liệu, phát hiện rủi ro, hỗ trợ xử lý hồ sơ, nâng cao hiệu quả quản lý nợ thuế và giảm chi phí vận hành. Đặc biệt, SAP đã trực tiếp trình diễn mô hình AI Agentic trong quản lý thuế, giới thiệu các kịch bản tích hợp AI vào quy trình nghiệp vụ và các tiêu chuẩn cần thiết như yêu cầu dữ liệu, phạm vi áp dụng để thí điểm tại Việt Nam.

Tại các phiên làm việc, ông Mai Sơn bày tỏ sự trân trọng đối với những kinh nghiệm thực tiễn quý báu do HMRC và SAP chia sẻ. Lãnh đạo đoàn công tác khẳng định đây là cơ sở tham khảo quan trọng để Việt Nam hoàn thiện lộ trình hiện đại hóa ngành Thuế. Bên cạnh đó, Cục Thuế Việt Nam mong muốn tiếp tục duy trì đầu mối liên lạc, tăng cường trao đổi kỹ thuật sau chuyến công tác, đặc biệt trong các lĩnh vực cốt lõi, như kiến trúc hệ thống, quản trị dữ liệu, phát triển hệ sinh thái API và ứng dụng trí tuệ nhân tạo./.

Agentic AI Build 2026: Sự kiện AI lớn nhất Đông Nam Á với 3.000 người tham gia Chương trình trình diễn 400 dự án công nghệ để thúc đẩy ứng dụng AI tại Đông Nam Á đồng thời tạo dựng một môi trường kết nối bền vững để các giải pháp tiếp tục được phát triển vào thực tiễn.