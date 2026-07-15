Một số quy định mới về quản lý thuế giao dịch liên kết của doanh nghiệp

Ngày 15/7, Cục Thuế thông tin về các điểm mới và kế hoạch triển khai Nghị định số 255/2026/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp có quan hệ liên kết, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Nghị định bao gồm 4 chương, 24 điều và kế thừa cơ bản các nội dung của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 20/2025/NĐ-CP), đồng thời điều chỉnh một số điểm.

Tại Điều 3, sửa đổi, bổ sung nguyên tắc Cơ quan Thuế quản lý, kiểm tra đối với giá giao dịch liên kết dẫn chiếu theo nguyên tắc áp dụng trong quản lý thuế quy định Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15. Việc sửa đổi, bổ sung quy định này nhằm bảo đảm tính thống nhất, đầy đủ và phù hợp với quy định hiện hành.

Đối với các thuật ngữ như "Công ty mẹ tối cao" và "Hiệp định thuế," Nghị định bổ sung giải thích dẫn chiếu theo Nghị quyết số 107/2023/QH15 về chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu cùng Nghị định số 236/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành. Việc bổ sung, hoàn thiện các thuật ngữ này nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, thống nhất trong quá trình áp dụng thực hiện.

Liên quan đến mối quan hệ liên kết, Nghị định đã bổ sung mối quan hệ liên kết thông qua việc mượn, cho mượn tương tự như quan hệ vay, cho vay đối với trường hợp doanh nghiệp phát sinh giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu trong kỳ tính thuế, hoặc vay, cho vay, mượn, cho mượn ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát hoặc các cá nhân có mối quan hệ gia đình liên quan.

Quy định này nhằm giải quyết các vướng mắc thực tiễn và phản ánh đúng bản chất giao dịch, đồng thời Nghị định cũng loại trừ mối quan hệ liên kết đối với chủ nợ, bên bảo lãnh là tổ chức do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ mà không tham gia điều hành, kiểm soát, góp vốn vào doanh nghiệp đi vay.

Về cơ sở dữ liệu sử dụng trong quản lý giá giao dịch liên kết, bên cạnh việc điều chỉnh cơ sở dữ liệu thương mại và dữ liệu của Cơ quan Thuế theo Luật Quản lý thuế mới, Nghị định đã bổ sung Cơ sở dữ liệu quốc gia vào nguồn khai thác tin cậy. Đáng chú ý, thứ tự ưu tiên sử dụng cơ sở dữ liệu được quy định rõ ràng theo trình tự ưu tiên cơ sở dữ liệu công bố công khai, kế đến là cơ sở dữ liệu thương mại, sau là cơ sở dữ liệu của Cơ quan Thuế, nhằm giảm thiểu sự khác biệt trong việc phân tích, so sánh giá giao dịch. Song song đó, quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế cũng được chuẩn hóa, bao gồm việc thay đổi tên gọi từ "công ty kinh doanh làm thủ tục về thuế" thành "tổ chức kinh doanh làm thủ tục về thuế."

Những thay đổi quan trọng liên quan đến Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia được quy định cụ thể. Căn cứ xác định ngưỡng doanh thu hợp nhất toàn cầu để lập báo cáo được chuyển sang tính theo doanh thu của năm tài chính liền kề trước năm báo cáo, thay vì kỳ tính thuế hiện tại, bảo đảm phù hợp với hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Ngưỡng doanh thu lập báo cáo được điều chỉnh thành mức tương đương từ 750 triệu Euro trở lên để phù hợp biến động tỷ giá, áp dụng tỷ giá trung tâm hoặc trung bình tỷ giá tính chéo của tháng 12 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Nghị định bổ sung định dạng nộp báo cáo bằng XML mã hóa qua Hệ thống thông tin quản lý thuế, làm rõ các trường hợp miễn nộp hoặc phải nộp tại Việt Nam đồng thời tối giản hóa thủ tục khi thông báo đối tượng nộp báo cáo chỉ cần nộp một lần duy nhất khi phát sinh nghĩa vụ.

Cuối cùng, nhằm hỗ trợ tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp, Nghị định đã nâng ngưỡng doanh thu được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết lên mức dưới 500 tỷ đồng, đồng thời bãi bỏ tiêu chí "kinh doanh với chức năng đơn giản" nhằm mở rộng đối tượng thuộc nhóm rủi ro thấp được giản lược thủ tục.

Vai trò của Cơ quan Thuế được chuyển dịch sang mô hình quản lý tuân thủ và hỗ trợ tuân thủ tự nguyện thông qua việc xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, công bố tỷ suất lợi nhuận ngành để người nộp thuế tham khảo và cam kết bảo mật thông tin. Đối với điều khoản chuyển tiếp, doanh nghiệp đang được chuyển tiếp chi phí lãi vay theo Nghị định số 20/2025/NĐ-CP sẽ tiếp tục được áp dụng cho thời gian còn lại, đảm bảo tính liên tục của chính sách và quyền lợi của người nộp thuế./.

Hải Phòng tạm hoãn xuất cảnh với 228 trường hợp nợ thuế Đến hết tháng 6, cơ quan thuế thành phố Hải Phòng đã thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với 228 người với số tiền thuế nợ là 2.387 tỷ đồng.