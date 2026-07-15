Lợi nhuận ngân hàng quý 2: 'Big 4' giữ vững trụ cột, khối tư nhân phân hóa

Thị trường tài chính ngân hàng nửa đầu năm 2026 chứng kiến những chuyển động đầy kịch tính của bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng. Trong khi các ông lớn quốc doanh (Big 4) tiếp tục thiết lập những cột mốc kỷ lục mới về quy mô tài sản và khẳng định vai trò bệ đỡ cho nền kinh tế, thì ở phân khúc ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, một sự phân hóa sâu sắc đang diễn ra rõ nét.

Bên cạnh những nhà băng ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá bằng lần, thị trường vẫn ghi nhận những cái tên phải đối mặt với bài toán nan giải về nợ xấu và biên lợi nhuận sụt giảm.

"Big 4" khẳng định vị thế trụ cột hệ thống

Tại hội nghị sơ kết diễn ra ngày 10/7, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt khi công bố các chỉ số tài chính đầy ấn tượng. Tính đến hết quý 2/2026, tổng tài sản của Vietcombank đã vươn sát mốc 2,67 triệu tỷ đồng, tăng 9,83% so với cuối năm ngoái. Hoạt động kinh doanh ghi nhận mức huy động vốn đạt trên 1,75 triệu tỷ đồng và dư nợ tín dụng đạt 1,74 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp FDI trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, thúc đẩy dư nợ bán buôn tăng trên 16% và phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 10,4%.

Vietcombank cũng giữ vững ngôi vương trong lĩnh vực ngân hàng đối ngoại với doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tăng 16,1%, cùng doanh số mua bán ngoại tệ tăng 20,3%. Sự bền vững còn được minh chứng qua tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ dưới 1% và hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,14%.

Cùng thời điểm này, VietinBank chính thức xác lập kỷ lục mới khi gia nhập "câu lạc bộ" các ngân hàng có quy mô tài sản trên 3 triệu tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Minh Bình cho biết tính đến cuối tháng 5/2026, tổng tài sản của ngân hàng đã tăng 6% so với đầu năm. Việc cán mốc 3 triệu tỷ đồng không chỉ đánh dấu bước phát triển về quy mô mà còn cho thấy sự chủ động của VietinBank trong việc đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Ngân hàng luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ. (Ảnh: Vietnam+)

Agribank mới đây cũng cập nhật kết quả kinh doanh tính đến ngày 30/6/2026 với tổng tài sản đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động của nhà băng này đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng và dư nợ cho vay nền kinh tế vượt mốc 2 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn với 64,9% tổng dư nợ.

Các chuyên gia đánh giá, những kết quả vượt trội này cho thấy nhóm ngân hàng quốc doanh không chỉ thành công trong việc mở rộng quy mô mà còn tiếp tục đóng vai trò là 'tấm khiên' bảo đảm an toàn hệ thống và là 'đòn bẩy' thúc đẩy dòng vốn chảy mạnh mẽ vào các lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế.

Sự bứt phá của những gam màu sáng khối tư nhân

Ở phân khúc ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, ABBank đang trở thành tâm điểm chú ý khi ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cực kỳ ấn tượng. Với 3.016 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm, ngân hàng này đã đạt mức tăng trưởng tới 80% so với cùng kỳ năm 2025, qua đó hoàn thành 67% kế hoạch cả năm.

Tính đến cuối quý 2/2026, tổng tài sản ABBank đạt 260.650 tỷ đồng, dư nợ đạt 138.000 tỷ đồng và tổng mức huy động đạt 163.000 tỷ đồng. Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu (NPL) ước tính chỉ ở mức 0,55% - thuộc nhóm thấp nhất thị trường, trong khi hệ số an toàn vốn (CAR) đạt trên 12%.

Trong năm 2026, ABBank đặt mục tiêu tham vọng với lợi nhuận trước thuế tăng 28% lên 4.500 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 32% lên 291.000 tỷ đồng; huy động khách hàng tăng 53% lên 247.417 tỷ đồng và dư nợ tín dụng tăng 9% lên 138.930 tỷ đồng.

Một cái tên khác cũng ghi dấu ấn đậm nét là Vietbank với lợi nhuận trước thuế đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước nhờ động lực chính từ thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản Vietbank vượt ngưỡng 205.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng 11% và tiền gửi khách hàng tăng 5,6%.

TPBank cũng vừa công bố kết quả kinh doạn với dư nợ tín dụng tăng 9,62% so với đầu năm, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và khách hàng chất lượng cao. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng AI vào quản trị rủi ro và phát triển hệ sinh thái số giúp tăng CASA (tiền gửi không kỳ hạn), ngân hàng kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Kết quả nửa đầu năm, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.668 tỷ đồng (tăng 12,6% so với cùng kỳ), hoàn thành 45% kế hoạch năm.

Với 3.016 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm, ngân hàng này đã đạt mức tăng trưởng tới 80% so với cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: Vietnam+)

Ở chiều ngược lại, một số nhà băng đang phải đối mặt với một giai đoạn đầy thử thách khi dư địa mở rộng tín dụng thu hẹp và biên lãi ròng (NIM) tiếp tục chịu áp lực.

Điển hình là Sacombank khi đang rơi vào tình thế nan giải do NIM bị thu hẹp đáng kể và áp lực lớn từ nền tảng nợ xấu tồn đọng nhiều năm. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng dự báo có thể tăng mạnh lên mức 5,6%, kéo theo quy mô nợ xấu tăng từ khoảng 62.000 tỷ đồng (tại ngày 30/6/2026) lên hơn 86.000 tỷ đồng trong quý 3 (chưa bao gồm nợ CIC). Hệ quả là chi phí dự phòng rủi ro bị đẩy lên mức kỷ lục hơn 4.700 tỷ đồng, khiến lợi nhuận trước thuế dự kiến chỉ đạt khoảng 1.900 đến 2.000 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Những mất cân đối trong cơ cấu hoạt động cũng khiến khả năng mở rộng của Sacombank bị hạn chế, khi dư nợ tín dụng ước tính chỉ tăng khoảng 9.148 tỷ đồng (tương đương 1,49% so với cuối năm 2025).

Ông Loic Faussier - Tổng giám đốc Sacombank cho biết Đại hội cổ đông năm nay chỉ thống nhất mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn là 6,2%. Đây là khoảng thời gian để ngân hàng đi chậm lại, tập trung xử lý tồn đọng và củng cố nội lực thay vì chạy đua tăng trưởng nóng trong bối cảnh vĩ mô chịu áp lực lớn về lạm phát, tỷ giá và dư địa hạ lãi suất hẹp dần.

Còn theo dự báo của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), MB, Techcombank và VPBank vẫn là 3 tên tuổi đứng đầu về lợi nhuận quý 2/2026. Xét về lợi nhuận 6 tháng, VDSC cho rằng, khả năng MB sẽ vượt BIDV, vươn lên đứng thứ 3 toàn hệ thống.

Xét về tốc độ tăng trưởng, trong 6 tháng đầu năm, VPBank tăng 49%, VietinBank tăng 40%, OCB tăng 36%, HDBank tăng 22%, MB tăng 19%, Techcombank tăng 17%...

Giới phân tích từ các công ty chứng khoán nhận định ngành ngân hàng nhìn chung sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm hơn trong năm 2026.

Dù vậy, bất chấp những thách thức, niềm tin vào sự phục hồi của hệ thống vẫn rất lớn. Theo kết quả khảo sát mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, có tới 84,1% tổ chức tín dụng giữ niềm tin lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 sẽ tăng trưởng dương so với năm 2025. Chỉ có 10,6% đơn vị dự báo lợi nhuận sụt giảm và 5,3% cho rằng lợi nhuận đi ngang. Các tổ chức tài chính đang đặt kỳ vọng lớn vào việc hoạt động kinh doanh sẽ cải thiện mạnh mẽ hơn trong quý 3/2026 nhờ nền tảng quản trị rủi ro ngày càng hoàn thiện và khả năng thích ứng linh hoạt trước các biến động vĩ mô./.

Mùa đại hội cổ đông ngân hàng: Tăng vốn, chia cổ tức và cuộc đua lợi nhuận mới Quý 1/2026, các ngân hàng tập trung vào tăng vốn, chia cổ tức và đặt mục tiêu lợi nhuận nhằm củng cố an toàn vốn và mở rộng tín dụng trong bối cảnh kinh tế phục hồi.