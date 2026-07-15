TP Hồ Chí Minh: Trung tâm Tài chính quốc tế VN ghi nhận 20 tỷ USD vốn cam kết

Sau khoảng 6 tháng đi vào vận hành, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã ghi nhận khoảng 20 tỷ USD vốn cam kết từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Song song với việc tiếp tục hoàn thiện bộ máy và khung pháp lý, trung tâm đang chuẩn bị triển khai những sản phẩm tài chính đầu tiên nhằm từng bước hiện thực hóa các cam kết đầu tư.

VIFC-HCMC chính thức đi vào hoạt động từ ngày 11/2/2026. Trong thời gian qua, trung tâm tập trung xây dựng nền tảng hoạt động với bốn trụ cột gồm tài chính hàng không, tài chính hàng hải, Fintech Hub và hệ thống liên ngân hàng quốc tế.

Đến nay, nhiều cấu phần quan trọng đã được đưa vào vận hành như Trung tâm Tài chính Hàng không, Fintech Hub và hệ sinh thái tài chính hàng hải. Cùng với đó, VIFC-HCMC cũng kiện toàn bộ máy thông qua việc thành lập Tổ Tư vấn nhằm hỗ trợ Hội đồng Điều hành trong hoạch định chiến lược phát triển, tư vấn phát triển các sản phẩm tài chính, xây dựng hệ sinh thái và tăng cường kết nối với các định chế tài chính, chuyên gia và thị trường quốc tế.

Song song với quá trình xây dựng nền tảng, Cơ quan điều hành VIFC-HCMC đã làm việc với nhiều định chế tài chính trong và ngoài nước để hình thành hệ sinh thái thành viên.

Theo VIFC-HCMC, nhiều tổ chức tài chính đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia và có thể triển khai hoạt động ngay sau khi cơ chế vận hành chính thức được ban hành.

Tuy nhiên, quá trình làm việc với các nhà đầu tư quốc tế cũng cho thấy vẫn còn một số vướng mắc về cơ chế. Hiện Cơ quan Điều hành đang phối hợp với các Bộ, ngành để rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng và hấp dẫn hơn.

Tòa nhà Saigon Marina IFC tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quang Châu/TTXVN)

Theo Phó Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, quy mô vốn cam kết và tiềm năng huy động từ các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước hiện đạt khoảng 20 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ nguồn vốn đã được giải ngân.

“Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi không phải là các cam kết đầu tư, mà là làm sao hiện thực hóa các cam kết đó thành dòng vốn thực chảy vào nền kinh tế," ông Huân nhấn mạnh.

Theo ông Huân, để đạt được mục tiêu này cần đáp ứng đồng thời bốn điều kiện. Trước hết, Thành phố Hồ Chí Minh phải chuẩn bị danh mục dự án đủ điều kiện thu hút vốn quốc tế, với hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh và cơ chế hoàn vốn rõ ràng. Đồng thời, trung tâm cần nhanh chóng triển khai các công cụ dẫn vốn như trái phiếu quốc tế, trái phiếu xanh, quỹ đầu tư, tài trợ thương mại, tài chính hàng không và tài chính hàng hải.

Bên cạnh đó, VIFC-HCMC cần xây dựng các cơ chế chia sẻ rủi ro thông qua bảo lãnh, bảo hiểm tín dụng, xếp hạng tín nhiệm và sự tham gia của các định chế tài chính phát triển. Mỗi cam kết đầu tư cũng cần được cụ thể hóa thành chương trình hành động với dự án, quy mô vốn và tiến độ triển khai rõ ràng để có thể chuyển hóa thành các giao dịch tài chính thực tế.

Theo Phó Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân, VIFC-HCMC hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện khung pháp lý để chính thức vận hành đầy đủ. Sau khi Quy chế Hội đồng Điều hành được ban hành, trung tâm sẽ triển khai cấp phép cho các thành viên là ngân hàng, công ty chứng khoán, doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức tài chính khác.

Từ nay đến cuối năm, trọng tâm của VIFC-HCMC là đưa các sản phẩm tài chính đầu tiên vào triển khai. Trong đó, ưu tiên là các quỹ đầu tư và nhóm sản phẩm trái phiếu quốc tế, gồm trái phiếu đô thị, trái phiếu hạ tầng quốc tế, trái phiếu xanh và trái phiếu doanh nghiệp quốc tế.

Bên cạnh đó, trung tâm sẽ phát triển hệ sinh thái tài chính xanh với các khoản vay gắn nhãn ESG, các sản phẩm tài chính tạo tác động (impact finance) và các công cụ tài chính bền vững khác. Trong lĩnh vực fintech, VIFC-HCMC sẽ thúc đẩy cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), phát triển thanh toán xuyên biên giới và các sản phẩm tài chính số.

Một cấu phần khác cũng đang được chuẩn bị là Sở Giao dịch Hàng hóa. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu sở giao dịch sẽ tập trung vào nhóm nông sản - lĩnh vực Việt Nam có lợi thế cạnh tranh - trước khi mở rộng sang các nhóm hàng hóa khác.

Theo lãnh đạo VIFC-HCMC, cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý, kiện toàn bộ máy điều hành và đưa các sản phẩm tài chính đầu tiên vào hoạt động, trung tâm kỳ vọng sẽ từng bước chuyển các cam kết đầu tư thành dòng vốn thực.

Qua đó hình thành một hệ sinh thái tài chính quốc tế, góp phần huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực./.

Thành lập tổ tư vấn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh Tổ Tư vấn VIFC-HCMC gồm 13 thành viên, quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước từng giữ các vị trí quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và hoạch định chính sách.

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