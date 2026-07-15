Đồng Nai di dời lưới điện, gỡ điểm nghẽn thi công cầu Nha Bích

Sau nhiều tháng vướng hạ tầng lưới điện, việc di dời hai vị trí trụ điện trung áp tại khu vực cầu Nha Bích đã tháo gỡ "điểm nghẽn" về mặt bằng, giúp các đơn vị thi công đồng loạt triển khai những hạng mục trọng điểm của Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài-Chơn Thành.

Những ngày giữa tháng 7, tại công trường cầu Nha Bích, nhiều hạng mục thi công được triển khai đồng loạt sau khi mặt bằng được bàn giao. Hàng chục kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy khoan cọc nhồi, xe cẩu, xe đào được huy động thi công trụ cầu và đường dẫn.

Các mũi thi công được bố trí ở cả hai đầu cầu và khu vực vượt sông, thay cho tình trạng phải triển khai cầm chừng do vướng hệ thống đường dây điện như trước.

Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, khu vực thi công cầu Nha Bích và đường dẫn có 21 vị trí trụ điện trung áp nằm trong diện phải di dời. Các tuyến đường dây do Điện lực Chơn Thành và Điện lực Đồng Xoài quản lý, hiện cấp điện cho khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Nha Bích, phường Đồng Xoài và Khu công nghiệp Đồng Xoài 2.

Hai vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến thi công cầu gồm trụ 505 và 506 đã được hoàn thành, di dời đến vị trí mới. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Là hệ thống lưới điện đang vận hành, việc di dời phải được thực hiện theo lộ trình phù hợp nhằm bảo đảm cấp điện liên tục, đồng thời đáp ứng tiến độ thi công công trình giao thông trọng điểm.

Từ tháng 6/2026, Công ty Điện lực Đồng Nai đã phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai và chính quyền địa phương nhiều lần khảo sát hiện trường, thống nhất phương án kỹ thuật và kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn.

Qua rà soát, các đơn vị xác định ưu tiên di dời hai vị trí trụ điện số 505 và 506 thuộc tuyến 471 Becamex-Minh Lập do ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực thi công cầu; trong đó, trụ số 506 nằm sát mép cầu Nha Bích cũ, chỉ cách ranh giới giải phóng mặt bằng khoảng 1 mét và là vị trí vượt sông của tuyến đường dây điện. Đây là vị trí ảnh hưởng lớn nhất đến tiến độ thi công các hạng mục chính của công trình.

Đến ngày 10/7, Công ty Điện lực Đồng Nai đã hoàn thành việc di dời hai vị trí trụ điện này, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Huỳnh Công Lập, Đội trưởng Điện lực Chơn Thành cho biết, ngay sau khi nhận được đề nghị từ Ban Quản lý dự án, đơn vị đã khẩn trương khảo sát hiện trường, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án kỹ thuật và tổ chức thi công, bảo đảm an toàn và đúng tiến độ.

Theo ông Lập, hai vị trí vừa được di dời là những điểm khó khăn nhất trong toàn bộ phương án di dời lưới điện phục vụ dự án. Hiện Điện lực Chơn Thành đã hoàn thiện phương án di dời 19 vị trí còn lại tại khu vực cầu Nha Bích và sẽ triển khai theo tiến độ bàn giao mặt bằng.

“Đối với 5 cầu còn lại trên tuyến Quốc lộ 14 gồm Suối Nhung, Suối Đung, Sa Mách, Lò Gạch và Suối Ngang, đơn vị đã tiếp nhận đầy đủ mặt bằng, tập kết vật tư và phấn đấu hoàn thành việc di dời hệ thống điện trước ngày 15/8,” ông Lập cho biết thêm.

Những ngày giữa tháng 7, tại công trường cầu Nha Bích (thành phố Đồng Nai), nhiều hạng mục thi công được triển khai đồng loạt sau khi mặt bằng được bàn giao. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Đại diện liên danh nhà thầu thi công cầu Nha Bích, anh Đoàn Văn Chỉnh, Giám đốc điều hành công trường Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong cho biết, tuyến đường điện cũ nằm trên đường găng tiến độ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công trụ chính và kết cấu đúc hẫng của cầu.

Sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị để triển khai đồng loạt các hạng mục cọc khoan nhồi, móng và thân trụ.

Theo anh Chỉnh, việc không còn vướng hệ thống đường dây điện giúp các thiết bị cơ giới hoạt động thuận lợi hơn, nhiều hạng mục có thể triển khai đồng thời, góp phần rút ngắn thời gian thi công và bù lại phần tiến độ bị ảnh hưởng trước đó.

Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, việc hoàn thành di dời các vị trí trụ điện trọng yếu không chỉ bảo đảm an toàn vận hành lưới điện mà còn tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện để Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài-Chơn Thành đẩy nhanh tiến độ.

Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực kết nối giao thông, giảm áp lực cho tuyến Quốc lộ 14 hiện hữu, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của khu vực./.

Đồng Nai: Xử lý dứt điểm, sớm xác định vị trí cắm mốc, di dời trụ điện Sở Công Thương Đồng Nai đã có văn bản đề nghị các ban ngành liên quan thống nhất giải pháp xử lý vướng mắc liên quan đến trách nhiệm và kinh phí di dời hạ tầng điện thuộc dự án đường ĐT.753.