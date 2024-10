Vụ chồng lấn vị trí xây dựng ở Đắk Lắk: Vẫn chưa thể di dời trụ điện

Trụ điện T20 nằm trong phạm vi dự án đường tránh đông ảnh hưởng đến quá trình thi công Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Liên quan đến vụ việc dự án đường giao thông và điện bị chồng lấn vị trí ở Đắk Lắk mà TTXVN từng phản ánh, hiện các đơn vị liên quan đã xác định được nguyên nhân và trách nhiệm của các bên, đồng thời thống nhất phương án di dời trụ điện ra khỏi phạm vi đường giao thông.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng, trụ điện vẫn chưa thể di dời do vướng mắc liên quan đến các quy định của pháp luật. Sự việc hy hữu chồng lấn vị trí giữa dự án đường và điện không chỉ gây khó khăn trong thi công đường mà còn lãng phí các nguồn lực khi phải di dời trụ điện.

Hy hữu hai dự án bị chồng lấn vị trí

Ngày 22/5/2024, TTXVN phản ánh về sự việc trong quá trình triển khai Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (dự án đường tránh đông), xảy ra tình trạng chồng lấn phạm vi xây dựng với Dự án Trạm biến áp 220kV Krông Ana.

Tại Km 32+500, Dự án Trạm biến áp đã xây 1 trụ T20 nằm trong phạm vi dự án đường tránh đông.

Sau đó, ngày 24/5/2024, các đơn vị, gồm Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông Vận tải); Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A-chủ đầu tư dự án đường tránh đông); Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh; Ban Quản lý các công trình điện miền Trung (quản lý điều hành dự án Trạm biến áp 220kV Krông Ana)… cùng đại diện các đơn vị có liên quan tiến hành cuộc họp để xử lý vướng mắc chồng lấn vị trí giữa hai dự án.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng xác định nguyên nhân để xảy ra việc chồng lấn của hai dự án là do trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý các công trình điện miền Trung và đơn vị tư vấn thiết kế điện đã gửi hồ sơ và văn bản thỏa thuận về Bộ Giao thông Vận tải (hồ sơ do Ban Quản lý dự án Hồ Chí Minh kiểm tra rà soát).

Tuy nhiên, hồ sơ thỏa thuận ban đầu có sự sai lệch so với thực tế, cụ thể, trong hồ sơ thỏa thuận với Bộ Giao thông Vận tải, vị trí trụ T20, Ban Quản lý các công trình điện miền Trung đã khẳng định “vị trí móng trụ T20 nằm ngoài và cách ranh quy hoạch bên trái đường Hồ Chí Minh khoảng 20m,” nhưng theo thực tế trụ T20 ứng với tọa độ theo hồ sơ thỏa thuận nằm bên phải, trong ranh quy hoạch đường Hồ Chí Minh.

Sau nhiều tháng thống nhất di dời trụ T20, đến nay, vẫn chưa thể triển khai thực hiện do vướng mắc liên quan đến quy định của pháp luật. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các đơn vị cũng thống nhất phương án di dời trụ T20 ra khỏi vị trí hiện tại.

Về kinh phí di dời trụ T20 sẽ được Ban A hỗ trợ chi phí phần giải phóng mặt bằng; Công ty tư vấn Trường Sơn (tư vấn thiết kế đường tránh đông) hỗ trợ 200 triệu đồng. Toàn bộ chi phí còn lại do Ban Quản lý các công trình điện miền Trung và Công ty CP TVXD điện 2 (tư vấn thiết kế Dự án Trạm biến áp 220kV Krông Ana) tự giải quyết.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng vị trí mới, Ban Quản lý các công trình điện miền Trung có trách nhiệm triển khai thi công hệ thống móng trụ điện T20 và hoàn thành trong vòng 45 ngày.

Mặc dù phương án di dời trụ T20 đã được các bên liên quan thống nhất từ tháng 5/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc liên quan đến các quy định của pháp luật.

Lãng phí các nguồn lực

Theo Ban A, đối với giải phóng mặt bằng để di dời trụ T20, hiện nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nghị quyết điều chỉnh bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất trong năm 2024.

Tuy nhiên, quá trình đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột lập thủ tục ban hành thông báo thu hồi đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đề nghị Ban A cung cấp Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung các danh mục dự án phải thu hồi đất, trong đó có trụ T20.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa ban hành Quyết định bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất đối với trụ T20. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cũng có Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 14/8/2024 về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố, trong đó có bổ sung vị trí trụ T20.

Tuy nhiên, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa trình Ủy ban Nhân dân tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện (theo Luật đất đai 2024). Như vậy, chưa có cơ sở để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với vị trí trụ T20.

Trên cơ sở các nghị quyết đã ban hành của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Ban A đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương ban hành phê duyệt bổ sung các danh mục dự án phải thu hồi đất; trong đó có trụ T20.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Buôn Ma Thuột trong đó có bổ sung vị trí Trụ T20 để Ủy ban Nhân dân thành phố có cơ sở ban hành kế hoạch thu hồi đất, thông báo thu hồi đất.

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 9/10, trụ T20 nằm ngay trên tuyến đường đang thi công của dự án đường tránh đông (Km 32+500, đoạn qua xã Hoà Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột). Đơn vị thi công phải thỏa thuận xin thêm phần đất của dân, mở đường để di chuyển phương tiện, thiết bị… vòng qua trụ T20 vào công trình phục vụ thi công dự án.

Nhà thầu thi công phải mượn đất của người dân, mở rộng đường vòng qua hai bên trụ T20 để vận chuyển nguyên, vật liệu, phương tiện, máy móc… thi công dự án. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ông Lê Duy Tuấn, Kỹ thuật công trình gói thầu số 4, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Nguyên (đơn vị thi công đoạn có trụ T20 bị chồng lấn) cho biết: Gói thầu có 7,8 km, hiện đã thi công khoảng 80% công việc. Tuy nhiên hiện vẫn còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng một số đoạn trên tuyến, trong khi đó máy móc, thiết bị đã tập trung ở công trình khá nhiều nhưng lại thiếu mặt bằng thi công.

Riêng vị trí trụ T20 nằm ngay giữa đường của dự án nên việc thi công bị ngắt quãng. Ngoài ra, đơn vị thi công cũng phải mượn đất của người dân, mở rộng đường vòng qua hai bên trụ T20 để vận chuyển nguyên, vật liệu, phương tiện, máy móc… đi vào thi công dự án. Do đó, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình, hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Theo ông Đặng Thọ Dần, Trưởng phòng Điều hành dự án giao thông, Ban A, những vướng mắc, khó khăn trong việc di dời trụ T20 ảnh hưởng đến dự án đường tránh đông khi việc thi công không được liền mạch, ảnh hưởng chung đến tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, trụ T20 nằm giữa đường của dự án đường tránh đông cũng có nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện khi thi công trên tuyến, do đó chủ đầu tư đã quán triệt các đơn vị trong thi công phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho hệ thống điện cũng như nhân lực, máy móc… khi lưu thông qua trụ T20.

Liên quan đến việc di dời trụ T20, Bộ Giao thông Vận tải cũng có văn bản gửi các đơn vị liên quan, theo đó khẳng định Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung, với mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2024.

Vì vậy, các đơn vị liên quan khẩn trương di dời trụ T20 để phục vụ thi công dự án.

Riêng liên quan đến việc xin cắt điện để di dời phần cột, Ban Quản lý các công trình điện miền Trung có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, đồng thời có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải để có ý kiến với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia phối hợp hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ di dời trụ T20.

TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này./.

