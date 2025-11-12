Đồng Nai: Xử lý dứt điểm, sớm xác định vị trí cắm mốc, di dời trụ điện

Liên quan đến bài viết: “Đường điện “ngáng chân” tiến độ dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.753” của Thông tấn xã Việt Nam và sau phản hồi của Công ty Điện lực Đồng Nai, ngày 12/11, Sở Công Thương Đồng Nai cho biết: Đơn vị đã có văn bản đề nghị các ban ngành liên quan thống nhất giải pháp xử lý vướng mắc liên quan đến trách nhiệm và kinh phí di dời hạ tầng điện thuộc dự án.

Theo báo cáo của Điện lực Đồng Nai, vướng mắc lớn nhất hiện nay là chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) vẫn chưa bàn giao mặt bằng sạch toàn tuyến (khu vực còn vướng nhà dân, khu dân cư, chợ, hành lang cây xanh...). Điều này khiến Công ty Điện lực Đồng Nai không thể triển khai thi công đồng bộ, an toàn, và có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của dự án.

Theo ông Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Công thương Đồng Nai: Đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm kết nối tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập.

Vì vậy, để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án, Sở Công Thương đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan sớm xác định vị trí trồng trụ điện và thực hiện cắm mốc vị trí móng di dời cụ thể cho từng trụ điện; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (nhà ở, bờ rào, biển quảng cáo, cây xanh...) để bàn giao mặt bằng sạch toàn tuyến cho Điện lực Đồng Nai triển khai thi công; chủ động làm việc trực tiếp với người dân là chủ sở hữu các trạm biến áp chuyên dùng dọc tuyến để các chủ tài sản tự thực hiện di dời đồng bộ.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương Đồng Nai cũng đề nghị Công ty Điện lực Đồng Nai: Trên cơ sở hiện trạng thực tế, khẩn trương chủ động khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phục vụ công tác di dời lưới điện; gửi hồ sơ thiết kế đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và cơ quan quản lý đường bộ (Sở Xây dựng) để thỏa thuận, thống nhất phương án di dời (vị trí, cao độ...), đảm bảo tuân thủ các quy định kỹ thuật và an toàn. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương (kèm theo hồ sơ thiết kế và ý kiến của các đơn vị liên quan) trước ngày 20/11/2025.

Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện hiện và báo cáo đúng thời hạn. Sau thời hạn nêu trên, nếu các đơn vị không có báo cáo hoặc chậm trễ triển khai, Sở Công Thương sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý trách nhiệm.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã có bài: “Đường điện 'ngáng chân' tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.753, nói về việc dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.753, trước nguy cơ chậm tiến độ vì vướng mắc trong việc di dời đường điện, gây ảnh hưởng đến chất lượng một số hạng mục, cũng như gây mất an toàn giao thông trên tuyến. Sau phản ánh, Công ty Điện lực Đồng Nai đã nhanh chóng phản hồi thông tin cụ thể về vụ việc./.

