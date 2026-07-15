An Giang: Đội K93 quy tập 81 hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Kampong Speu của Campuchia

Chiều 14/7, tại Văn phòng Tòa Hành chính tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang (Việt Nam) và Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Speu (Campuchia) tổ chức Lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh được Đội K93 tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn 25 (mùa khô 2025-2026).

Đoàn Ban Chuyên trách tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh làm Trưởng đoàn; phía tỉnh Kampong Speu có ông Toch Polyva, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Speu chủ trì buổi lễ.

Báo cáo của Đội trưởng Đội K93, trong điều kiện chiến tranh đã lùi xa, nguồn tin về mộ liệt sỹ ngày càng ít, địa hình, địa vật thay đổi và thời tiết mùa khô khắc nghiệt, cán bộ, chiến sỹ đơn vị vẫn kiên trì bám địa bàn, khảo sát 35 nguồn tin, đào tìm thủ công tại 42 vị trí, với khối lượng hơn 32.200m³ đất, quy tập được 81 hài cốt liệt sỹ, tất cả đều chưa xác định được danh tính. Kết quả này nâng tổng số hài cốt liệt sỹ do Đội K93 tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Kampong Speu từ năm 2001 đến nay lên 1.388 hài cốt.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, Đội K93 còn làm tốt công tác đối ngoại quân sự và dân vận như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, thăm hỏi, tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân địa phương nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2026.

Những hoạt động thiết thực đã góp phần tăng cường sự gắn bó, tin cậy giữa lực lượng làm nhiệm vụ với chính quyền và nhân dân tỉnh Kampong Speu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận biểu dương những nỗ lực, tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sỹ Đội K93; đồng thời bày tỏ mong muốn Ban Chuyên trách, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Kampong Speu tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để Đội K93 thực hiện hiệu quả Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đưa thêm nhiều liệt sỹ trở về với đất mẹ.

Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Speu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí bền bỉ của Đội K93 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn; khẳng định tỉnh Kampong Speu sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sỹ còn lại, góp phần gìn giữ và phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Campuchia và Việt Nam.

Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Speu đã ký kết biên bản và bàn giao 81 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cho Ban Chuyên trách tỉnh An Giang để đưa về nước tổ chức lễ truy điệu và an táng./.

Đồng Tháp: Thêm hy vọng xác định danh tính các liệt sỹ Quá trình khai quật, lấy mẫu, bảo quản, bàn giao được thực hiện khép kín, đúng quy trình; các dữ liệu được số hóa, cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính trong thời gian tới.

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