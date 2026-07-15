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Đã quy tập 93 bộ hài cốt và 2 bộ hài cốt tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

Các hài cốt liệt sỹ sau khi được phát hiện đã được ghi nhận, đánh dấu bằng hình ảnh trước khi được cất bốc cẩn thận, chu đáo chuyển từ khu khai quật về khu vực kiểm tra, thu thập.

Xuân Khu
Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cẩn trọng đưa hài cốt các anh hùng liệt sỹ khỏi hố đào về nơi thực hiện các quy trình tiếp theo.(Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cẩn trọng đưa hài cốt các anh hùng liệt sỹ khỏi hố đào về nơi thực hiện các quy trình tiếp theo.(Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tính đến 16 giờ ngày 15/7, sau 9 ngày chính thức triển khai công tác tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sỹ; 2 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể và một số bộ di vật.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, riêng trong ngày 15/7, lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng đã tìm kiếm, phát hiện, cất bốc và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sỹ và 1 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo.

Các hài cốt liệt sỹ sau khi được phát hiện đã được ghi nhận, đánh dấu bằng hình ảnh trước khi được cất bốc cẩn thận, chu đáo chuyển từ khu khai quật về khu vực kiểm tra, thu thập, hài cốt, di vật và công tác số hóa xác định thông tin liệt sỹ trong sự theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ.

Các hài cốt liệt sỹ sau đó được tiến hành bao bọc bảo quản và đưa về quàn tại Khu tưởng niệm.

Theo kế hoạch, ngày 16/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng diện tích khai quật để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập các hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 được chôn tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh (Nghĩa trang Đô thành trước kia).

Trước đó, tối 14/7, tại Hội nghị đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, các cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác minh thông tin hài cốt liệt sỹ đã khẳng định nghiêm túc chấp hành nghiêm các quy định, quy trình chuyên môn, hạ quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#công viên Lê Thị Riêng #hài cốt liệt sỹ #quy tập hài cốt Tp. Hồ Chí Minh
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