Ngày 15/7, tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tiếp nhận 19 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Trong số các công dân được tiếp nhận đợt này, có 11 nam và 8 nữ, đến từ 10 tỉnh, thành phố trên cả nước như Tây Ninh, Đồng Nai, An Giang, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ... Các công dân khai báo, đã sang Campuchia làm việc tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng hoặc tham gia các hoạt động môi giới, bán hàng trực tuyến.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng chưa phát hiện tài liệu, chứng cứ liên quan đến các hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, sử dụng mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản hay mua bán người.

Lực lượng chức năng hai nước tổ chức bàn giao, tiếp nhận các công dân Việt Nam từ Campuchia để đưa về nước. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật" với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng.

Đối với các trường hợp xuất nhập cảnh đúng thủ tục, ngành chức năng tiến hành bàn giao công dân cho Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận và đưa về địa phương tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức tiếp nhận tổng cộng hơn 490 công dân Việt Nam từ nước bạn Campuchia trao trả.

Qua phân loại, sàng lọc, xác minh và điều tra, nhiều công dân khai nhận sang Campuchia chủ yếu làm việc tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ như karaoke, nhà hàng hoặc tham gia các hoạt động môi giới, bán hàng qua mạng./.

Bắt giữ đối tượng truy nã trong nhóm 86 công dân được Campuchia trao trả Quá trình xử lý thông tin nhóm 86 công dân được Campuchia trao trả, lực lượng chức năng đã tiếp nhận, bắt giữ một đối tượng truy nã của Công an Thành phố Hải Phòng (Công an tỉnh Hải Dương cũ).

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