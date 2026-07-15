Kêu gọi cung cấp thông tin liệt sỹ, nhanh chóng hoàn thành lấy mẫu ADN thân nhân

Các lực lượng chức năng ở Lâm Đồng và Vĩnh Long đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy nhanh "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin, hiện vật liên quan đến liệt sỹ

Ngày 15/7, Ban Chỉ đạo 515 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có thư ngỏ kêu gọi toàn dân trong và ngoài tỉnh cung cấp thông tin, hiện vật liên quan để phục vụ cho trên địa bàn.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 515 kêu gọi tất cả cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tuyên truyền, cung cấp thông tin liên quan đến liệt sỹ, mộ liệt sỹ, thông tin từ người thân, đồng đội và nhân chứng lịch sử; các hình ảnh, thư từ, nhật ký, kỷ vật và các tài liệu liên quan.

Những thông tin, hiện vật nêu trên cùng sự tham gia khảo sát, tìm kiếm, quy tập khi có vị trí chính xác, sẽ giúp cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả quy tập, lấy mẫu số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ.

Các thông tin liên quan, người dân có thể gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, đoàn thể ở từng xã, phường, đặc khu; các cơ quan thông tấn báo chí thường trú trên địa bàn và một số cá nhân được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Chiến dịch 500 ngày đêm đang được tỉnh Lâm Đồng khẩn trương triển khai. Toàn tỉnh có 4.845 phần mộ liệt sỹ chưa biết tên tại 11/12 nghĩa trang liệt sỹ cần được lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN và xác định danh tính.

Địa phương phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang liệt sỹ trong năm 2026.

Đến nay Ban Chỉ đạo 515 đã phối hợp với các địa phương, đơn vị hoàn tất việc lấy mẫu ADN tại 9 nghĩa trang liệt sỹ ở tỉnh.

Hiện các đơn vị đang triển khai lấy mẫu đối với 651 phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ Lâm Đồng (phường Cam Ly-Đà Lạt), dự kiến hoàn thành trước ngày 21/7.

Từ ngày 10/8 đến ngày 10/10, các đơn vị sẽ triển khai lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Thuận (xã Hồng Sơn) với 3.431 phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính.

Xây dựng cơ sở dữ liệu đối sánh hiệu quả

Từ ngày 13-16/7, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức 22 điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sỹ ở tỉnh nhằm triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin tại Vĩnh Long. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN ở xã Cầu Kè, nơi tiếp nhận thân nhân liệt sỹ thuộc các xã Cầu Kè, Tam Ngãi, An Phú Tân và Phong Thạnh, ngay từ sáng sớm đã có đông người dân đến làm thủ tục.

Đây là một điểm có hơn 300 người dự kiến được lấy mẫu. Công tác tổ chức được triển khai chu đáo, các lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ người cao tuổi, người có bệnh và những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại.

Thân nhân liệt sỹ được rà soát, đối chiếu thông tin; cập nhật dữ liệu trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phần mềm DC01 mở rộng; hoàn thiện hồ sơ sinh trắc học và lấy mẫu sinh phẩm ADN hoàn toàn miễn phí.

Ông Nguyễn Văn Mi (ngụ xã Tam Ngãi), có hai người anh hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa xác định được danh tính, gia đình đã nhiều năm tìm kiếm thông tin nhưng chưa có kết quả.

Việc triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN mang lại thêm hy vọng giúp gia đình sớm tìm được thông tin người thân đã hy sinh. Nếu xác định được danh tính các liệt sỹ, đó sẽ là niềm an ủi lớn đối với gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Trung tá Dương Quốc Nam, Phó Trưởng Công an xã Cầu Kè thông tin, Công an xã đã phối hợp các đơn vị liên quan rà soát danh sách, thông báo và vận động thân nhân liệt sỹ tham gia lấy mẫu.

Đơn vị đã tham mưu Ủy ban Nhân dân xã bố trí địa điểm thuận lợi cho người dân đến; phân công lực lượng hướng dẫn, kiểm tra, đối chiếu thông tin và hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn trong đi lại. Công an xã rà soát chặt chẽ danh sách nhằm bảo đảm không bỏ sót trường hợp đủ điều kiện lấy mẫu, góp phần phục vụ hiệu quả công tác xác định danh tính liệt sỹ.

Tại xã Trà Cú, địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, các lực lượng được bố trí theo từng khâu, từ hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, thu nhận mẫu sinh phẩm đến cập nhật dữ liệu.

Đoàn viên, thanh niên tích cực hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, góp phần giúp quá trình thực hiện diễn ra thuận lợi, đúng quy trình. Đối với những trường hợp đặc biệt, sức khỏe không bảo đảm hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, lực lượng chức năng tổ chức đến tận nhà để thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Thượng tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng Công an xã Trà Cú thông tin, đơn vị đã phối hợp rà soát, tuyên truyền đến từng hộ gia đình có thân nhân liệt sỹ để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc lấy mẫu ADN.

Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng thuận của người dân, các trường hợp thuộc diện lấy mẫu đều tích cực tham gia và hoàn thành.

Trong đợt cao điểm này, tỉnh sẽ thu nhận hơn 2.700 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sỹ chưa xác định được thông tin./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: ADN và mã QR góp sức tìm lại tên liệt sỹ Các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk quyết tâm sớm xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sỹ.