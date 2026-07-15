Đóng tàu Phà Rừng hạ thủy tàu 13.000 tấn yêu cầu cao kỹ thuật, chất lượng

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đóng tàu Phà Rừng đã tổ chức hạ thủy tàu dầu/hóa chất 13.000DWT (ký hiệu YN-05) để bước sang giai đoạn hoàn thiện đồng thời thi công thêm tàu tiếp theo (YN-06) cho chủ tàu Hàn Quốc vào chiều ngày 15/7 tại thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hữu Chiến, Tổng Giám đốc Công ty Đóng tàu Phà Rừng cho biết tàu YN-05 là sản phẩm thứ năm trong loạt tàu chở dầu, hóa chất 13.000 DWT được đóng mới tại Phà Rừng. Đây là loại tàu có yêu cầu cao về kỹ thuật, chất lượng, an toàn và sự phối hợp đồng bộ giữa thiết kế, công nghệ, vật tư, thiết bị, thi công, giám sát và đăng kiểm.

Trong quá trình thi công YN-05, Công ty Đóng tàu Phà Rừng phải đồng thời bảo đảm tiến độ của nhiều sản phẩm, trong điều kiện có những thời điểm chịu áp lực về vật tư, thiết bị, mặt bằng, nhân lực và khối lượng công việc tập trung. Với kinh nghiệm tích lũy từ các tàu trước, sự phối hợp của các bên và nỗ lực của tập thể người lao động, con tàu đã đủ điều kiện hạ thủy an toàn.

Đối với việc triển khai thi công tàu YN-06, ông Chiến yêu cầu các đơn vị phải tổ chức tốt ngay từ đầu, phát huy kinh nghiệm của các tàu trước và khắc phục những điểm còn hạn chế, nhằm nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian thi công và bảo đảm chất lượng ổn định hơn.

“Việc đồng thời tổ chức hạ thủy tàu YN-05 và giai đoạn thi công tàu YN-06 tiếp tục khẳng định uy tín, kinh nghiệm và năng lực tổ chức sản xuất của Công ty Đóng tàu Phà Rừng trong lĩnh vực đóng mới tàu dầu/hóa chất. Đây cũng là kết quả của tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm của tập thể cán bộ, kỹ sư, người lao động Công ty Đóng tàu Phà Rừng trong quá trình thực hiện dự án,” ông Chiến nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Công ty Đóng tàu Phà Rừng sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ và an toàn lao động; tăng cường phối hợp với chủ tàu, đơn vị thiết kế, đăng kiểm và các đối tác để hoàn thành các sản phẩm trong seri, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các tiêu chuẩn quốc tế.

Thông qua dự án đóng mới seri tàu dầu/hóa chất 13.000 DWT cho chủ tàu Hàn Quốc, Công ty Đóng tàu Phà Rừng tiếp tục củng cố vị thế, thương hiệu trên thị trường đóng mới và sửa chữa tàu biển, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Ông Trần Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Trần Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của ban lãnh đạo cùng tập thể người lao động Công ty Đóng tàu Phà Rừng trong việc duy trì sản xuất, ổn định lực lượng lao động và từng bước nâng cao uy tín với khách hàng quốc tế.

Ông Hà đề nghị lãnh đạo Công ty Đóng tàu Phà Rừng tập trung chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ an toàn, chất lượng, tiến độ và chi phí; xử lý dứt điểm các tồn tại; tăng cường kỷ luật phối hợp giữa các bộ phận; phát huy kinh nghiệm của cả loạt tàu để nâng cao hiệu quả sản xuất.

“SBIC sẽ tiếp tục, trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ Công ty Đóng tàu Phà Rừng duy trì sản xuất, thực hiện tốt các hợp đồng đã ký và phát triển quan hệ hợp tác bền vững với khách hàng quốc tế,” ông Hà khẳng định./.

Các tàu dầu/hóa chất 13.000DWT có chiều dài 128,6m; chiều rộng 20,4m; chiều cao mạn 11,5m; mớn nước thiết kế 8,7m. Tàu được thiết kế bởi Công ty FESDEC-Hàn Quốc và được phân cấp bởi Đăng kiểm Hàn Quốc-Korean Register (KR). Với thiết kế tối ưu, khả năng vận hành linh hoạt và hệ thống trang thiết bị hiện đại, các tàu dầu/hóa chất 13.000DWT phù hợp khai thác trên nhiều tuyến hàng hải quốc tế, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu: Thời cơ vàng cho công nghiệp đóng tàu Việt Nam Việt Nam cần sớm ban hành chiến lược đủ mạnh với các đột phá về thể chế, tài chính công nghiệp, công nghệ và nguồn nhân lực để tạo nền tảng phát triển ngành đóng tàu theo hướng hiện đại, xanh.