Đêm 15 và ngày 16/7, nhiều khu vực cục bộ có mưa to trên 100mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 15 và ngày 16/7, nhiều khu vực cục bộ có mưa to, dao động từ trên 70mm đến trên 100mm.

Theo đó, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Bắc Sơn La có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào đêm, sáng sớm và chiều tối).

Chiều tối và đêm 15/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét, cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/, https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 15/7, khu vực Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 15/7 có nơi trên 40mm như các trạm: Đầm Rơi (Cà Mau) 69,6mm, Phường 8 (Cà Mau) 56mm, Dĩ An 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) 49,2mm, …

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đi trong cơn mưa. (Ảnh: Hồng Đạt /TTXVN)

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hiện khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Sóc Trăng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo, đêm 15 và ngày 16/7, khu vực biển từ Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực giữa Biển Đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 1,5-3m.

Khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 16 và ngày 17/7, vùng biển từ Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh, phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Thời tiết ngày 15/7: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi mưa rất to trên 100mm Theo dự báo, đêm 15/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.