Trung Quốc: Lan tỏa giá trị di sản văn hóa Việt tại Hội chợ sách Hong Kong

Ngày 15/7, Lễ khai mạc Hội chợ sách Hong Kong lần thứ 36 do Hội đồng Phát triển Thương mại Hong Kong (HKTDC) tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (Trung Quốc). Sự kiện kéo dài đến hết ngày 21/7.



Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, với chủ đề “Di sản văn hóa - những hành trình đầy niềm vui,” hội chợ năm nay thu hút hơn 770 đơn vị tham gia triển lãm đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Đài Loan, Pháp, Israel, Argentina, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Việt Nam… Hơn 600 hoạt động văn hóa sẽ được tổ chức cả trong và ngoài khuôn khổ hội chợ nhằm hướng tới mục tiêu kiến tạo một “Tháng Bảy Văn hóa - Mùa Hè đọc sách,” dẫn dắt độc giả khám phá thế giới và chiều sâu văn hóa các vùng miền qua trang sách.

Tham gia sự kiện văn hóa lớn này, gian hàng của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của độc giả và khách tham quan. Không gian trưng bày được thiết kế trang trọng, sinh động và đầy sức hút với những biểu tượng mang đậm bản sắc Việt.

Gian trưng bày của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Điểm nhấn của gian hàng là sự kết hợp giữa những chiếc nón lá sơn vẽ cảnh sắc quê hương cùng sắc đỏ ấm áp, gần gũi của đèn lồng truyền thống. Bên cạnh đó, các bức tranh khổ lớn giới thiệu các danh thắng nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Sapa, cố đô Huế, Đà Nẵng... được bố trí hài hòa, giúp khách tham quan dễ dàng nhận diện và ấn tượng sâu sắc ngay khi bước vào.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, bà Vũ Thị Thúy - Phó Tổng Lãnh sự, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong, cho biết Hội chợ Sách Hong Kong là một trong những sự kiện thương mại và văn hóa thường niên lớn nhất của đặc khu.

Tại hội chợ lần thứ 36 này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tiếp tục duy trì sự tham gia tích cực như các năm trước. Nhận thấy sự kiện hằng năm thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan, cơ quan đại diện Việt Nam xác định đây là cơ hội tốt để quảng bá nét đẹp văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến người dân sở tại và quốc tế.



Theo bà Vũ Thị Thúy, hướng tới chủ đề “Văn hóa và Du lịch” của hội chợ năm nay, phía Việt Nam đã chuẩn bị nhiều ấn phẩm đặc sắc giới thiệu danh lam thắng cảnh, ẩm thực và các giá trị văn hóa truyền thống. Qua ghi nhận thực tế tại không gian trưng bày, độc giả và khách tham quan Hong Kong thể hiện sự quan tâm lớn, đồng thời bày tỏ sự hào hứng khi tìm hiểu về văn hóa cũng như phong cảnh Việt Nam.



Bà Vũ Thị Thúy kỳ vọng, thông qua các hoạt động xúc tiến tại hội chợ lần này, hình ảnh Việt Nam sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong trên nhiều lĩnh vực trọng điểm như văn hóa, du lịch, kinh tế và đầu tư.



Hưởng ứng chủ đề “Di sản văn hóa - những hành trình đầy niềm vui,” gian hàng Việt Nam mang đến cho khách tham quan cơ hội khám phá chiều sâu di sản dân tộc thông qua các công trình lịch sử, địa chí và nghiên cứu văn hóa có giá trị tư liệu cao. Các tác phẩm như "Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh," "Lược sử nước Việt bằng tranh" cùng các ấn bản đối ngoại "The Illustrated History Of Vietnam" và "Enchanting Vietnam" chính là cầu nối đưa những giá trị di sản tự hào vươn tầm thế giới, giới thiệu trọn vẹn vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, các ấn phẩm bằng tiếng Anh và tiếng Trung của Báo ảnh Việt Nam (Thông tấn xã Việt Nam) được trưng bày tại đây cũng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc tại hội chợ.



Đặc biệt, mảng văn hóa ẩm thực - vốn là thế mạnh ngoại giao văn hóa của Việt Nam - ghi nhận sự quan tâm lớn từ công chúng thông qua các tựa sách tiếng Anh hấp dẫn như "Vietnamese Food & Food Culture" (Paul B. Kennedy), "The Banh Mi Handbook" và "Into the Vietnamese Kitchen" của tác giả Andrea Nguyen.

Qua những câu chuyện kể sinh động, hình ảnh bắt mắt cùng hàng trăm công thức nấu ăn truyền thống, các tác phẩm này không chỉ giới thiệu các món ăn biểu tượng như phở, bánh mì mà còn giúp người đọc hiểu hơn về văn hóa và lối sống của người Việt qua từng món ăn.



Ghé thăm không gian trưng bày của Việt Nam, bà Inbar Lipman Garden - Phó Lãnh sự Israel tại Hong Kong, bày tỏ ấn tượng trước gian hàng được thiết kế đẹp mắt và sinh động của Việt Nam. Nhắc lại kỷ niệm về chuyến ghé thăm Hà Nội vài tháng trước, Phó Lãnh sự Israel dành nhiều tình cảm mến khách và đánh giá cao những trải nghiệm tuyệt vời tại Việt Nam.

Giới thiệu về sự hiện diện của quốc gia mình tại hội chợ sách năm nay, bà Inbar Lipman Garden cho biết gian hàng của Israel tập trung giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, ẩm thực cùng các tác phẩm văn học tiêu biểu, đồng thời bày tỏ hy vọng khách tham quan và độc giả Hong Kong sẽ tích cực ghé thăm để tìm hiểu sâu hơn về đất nước Israel.

Một góc của hội chợ sách Hong Kong năm 2026. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Trong khi đó, anh Tô Khải Đạt, một người dân Hong Kong và là khách tham quan trung thành thường niên của hội chợ, hào hứng chia sẻ anh đã tìm thấy nhiều thông tin cập nhật mới mẻ qua các ấn phẩm, tạp chí du lịch tại gian hàng Việt Nam, tiếp thêm động lực để anh sớm trở lại du lịch Việt Nam.



Nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Hong Kong và khu vực Đông Nam Á, ban tổ chức hội chợ năm nay đã hợp tác với Hiệp hội Hong Kong - ASEAN lần đầu tiên đưa Lễ hội Văn học ASEAN vào chuỗi tọa đàm quốc tế. Sự kiện quy tụ nhiều cây bút tên tuổi trong khu vực như Eka Kurniawan (Indonesia), Clarissa Goenawan (Singapore), cùng sự tham gia của đại diện Việt Nam.

Ngoài ra, việc phối hợp với Tổng lãnh sự quán các nước tại Hong Kong để trưng bày hơn 200 cuốn sách và hiện vật đặc trưng đã góp phần tôn vinh tính đa dạng văn hóa một cách trực quan và gần gũi.



Hội chợ Sách Hong Kong lần thứ 36 còn mang tính nhân văn sâu sắc khi nhận được sự đồng hành của nhiều tập đoàn lớn tổ chức các chương trình tài trợ sách, đưa các học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc dự án “Phòng khách Cộng đồng” đến tham quan, khơi dậy văn hóa đọc.



Diễn ra đồng thời với Triển lãm Thể thao, Giải trí Hong Kong và Thế giới Ăn vặt (Snack World), sự kiện mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm “một điểm đến” (one-stop) tích hợp toàn diện cả văn hóa, thể thao và giải trí./.

Gian hàng văn hóa ẩm thực Việt tại Hội chợ sách Hong Kong hút khách tham quan Gian hàng của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hội chợ sách Hong Kong đã thu hút đông đảo khách tham quan ghé thăm tìm hiểu về các điểm đến, cũng như ẩm thực Việt Nam.

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