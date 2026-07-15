Hàn Quốc, Mỹ diễn tập hậu cần chung quy mô kỷ lục

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã khởi động cuộc diễn tập hậu cần phối hợp nhằm nâng cao năng lực duy trì hoạt động trong các tình huống khẩn cấp, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Hàn Quốc-Mỹ (CFC) cho biết cuộc Huấn luyện Duy trì Chung (CJST), chương trình diễn tập thực địa nhằm nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần và duy trì hoạt động tác chiến của lực lượng liên quân, được tiến hành tại các khu vực gần thành phố Pohang thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang và huyện Hongcheon thuộc tỉnh Gangwon từ ngày 13-16/7.

Tham gia diễn tập năm nay có khoảng 4.400 binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ cùng khoảng 600 phương tiện, trang thiết bị, bao gồm tàu chiến và máy bay, đánh dấu quy mô lớn nhất kể từ khi chương trình được triển khai.

Trong khuôn khổ diễn tập, binh sỹ hai nước thực hiện bài tập Dragon Lift, mô phỏng tình huống thương vong hàng loạt, trong đó người bị thương được vận chuyển bằng trực thăng quân y và tàu bệnh viện.

Hai bên cũng tiến hành diễn tập hậu cần trên biển nhằm kiểm tra khả năng vận chuyển nhân lực, trang thiết bị và vật tư từ biển vào bờ trong tình huống các cảng biển không thể hoạt động. Đây là cuộc diễn tập hậu cần trên biển đầu tiên trong gần 9 năm qua kể từ lần tổ chức gần nhất vào năm 2017.

CJST được tổ chức 2 năm một lần dưới sự chủ trì của CFC, là cuộc diễn tập thực địa chung nhằm nâng cao khả năng bảo đảm và phân phối hiệu quả các nguồn lực hậu cần quân sự, gồm nhân lực, nhiên liệu và trang thiết bị, cho các đơn vị chiến đấu./.

Thủ tướng Hàn Quốc: Liên minh Hàn-Mỹ đang mở rộng vai trò toàn cầu Thủ tướng Kim Min Seok cho rằng quan hệ đồng minh giữa Hàn Quốc và Mỹ đang bước sang giai đoạn phát triển mới, với phạm vi hợp tác ngày càng được mở rộng sang nhiều lĩnh vực và các vấn đề quốc tế.

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