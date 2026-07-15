Thế giới

Châu Á-TBD

Đại sứ quán Ấn Độ cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam sau vụ tai nạn canô tại Phú Quốc

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Ấn Độ cho biết thi thể các nạn nhân đã được đưa về nước trong ngày 13/7 trên chuyến bay mang số hiệu VN979 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Mumbai.

Phương Oanh
Hoàn tất các thủ tục đưa thi hài các du khách Ấn Độ tử nạn trong vụ lật canô tại Phú Quốc về nước. (Ảnh: TTXVN phát)
Hoàn tất các thủ tục đưa thi hài các du khách Ấn Độ tử nạn trong vụ lật canô tại Phú Quốc về nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã bày tỏ lời cảm ơn tới chính quyền và người dân Việt Nam vì sự hỗ trợ và chia sẻ sau vụ lật canô chở khách tại vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng.

Thi thể các nạn nhân đã được đưa về nước trong ngày 13/7.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Ấn Độ cho biết thi thể các nạn nhân đã được đưa về nước trong ngày 13/7 trên chuyến bay mang số hiệu VN979 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Mumbai.

Theo cơ quan đại diện ngoại giao Ấn Độ, chính quyền các bang Andhra Pradesh, Kerala và Tamil Nadu phối hợp tiếp nhận và đưa thi thể các nạn nhân về quê nhà để tổ chức tang lễ.

Theo truyền thông Ấn Độ, trong số 15 nạn nhân có 10 người đến từ bang Tamil Nadu, 3 người từ bang Andhra Pradesh và 2 người từ bang Kerala.

Đại sứ quán cũng gửi lời cảm ơn tới Ban Quản lý Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng các cơ quan chức năng đã hỗ trợ công tác cứu hộ, xử lý hậu quả và hoàn tất các thủ tục sau vụ tai nạn.

Thông báo nêu rõ: "Chúng tôi cảm ơn những người bạn Việt Nam đã gửi lời chia buồn và cầu nguyện. Những lời cầu nguyện, sự nỗ lực và sự hiện diện của các bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trong thời khắc đau buồn này."

Vụ tai nạn xảy ra hôm 11/7 khi một canô cao tốc chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thuyền viên người Việt bị lật gần khu vực Hòn Mây Rút Ngoài, ngoài khơi đảo Phú Quốc. Vụ việc khiến 15 du khách thiệt mạng, trong khi những người còn lại được cứu sống.

Đại sứ quán Ấn Độ cho biết 16 du khách sống sót đã trở về nước, trong khi một nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Việt Nam.

ttxvn-lat-ca-no-phu-quoc.jpg
Bác sỹ Trần Thanh Linh, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị cho nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Nam nạn nhân này bị suy hô hấp nặng do ngạt nước, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não; đồng thời mắc bệnh lý nền đái tháo đường và nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành.

Sau khi cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, các bác sỹ đã quyết định can thiệp tái thông động mạch vành khẩn cấp ngay tại Phú Quốc.

Sau hơn 2 giờ can thiệp, êkíp bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tái thông thành công mạch vành, đồng thời đặt máy tạo nhịp tạm thời để ổn định huyết động cho người bị nạn.

Khi tình trạng tạm ổn định, nạn nhân này đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hiện gia đình của nạn nhân cũng đã có mặt tại Việt Nam để chăm sóc.

Cơ quan chức năng Việt Nam đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#lật canô #Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam #du khách Ấn Độ thiệt mạng An Giang Ấn Độ
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tàu thuyền neo đậu tránh bão Bavi tại cảng ở Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 9/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc căng mình phòng chống bão Bavi

Trung Quốc tiến hành phân bổ 70.000 vật tư cứu trợ gồm giường gấp, khăn mền, chăn hè, nệm và dụng cụ khẩn cấp gia đình để hỗ trợ cho tình huống di dời, cứu trợ thiên tai cho những người bị ảnh hưởng.

Tàu tuần dương mang tên lửa Varyag của Nga neo đậu tại một cảng quân sự ở thành phố Thanh Đảo ngày 5-7, để tham gia cuộc tập trận hải quân "Joint Sea-2026". (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trung Quốc, Nga kết thúc tập trận hải quân chung

Cuộc tập trận nhằm kiểm tra năng lực của Trung Quốc và Nga trong các hoạt động cùng trinh sát và cảnh báo sớm, đồng thời phối hợp chỉ huy và tấn công hỏa lực trong môi trường điện từ phức tạp.

Biểu tượng ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc gỡ bỏ hơn 241.000 video ngắn dán nhãn sai

Đây là một phần trong chiến dịch được Trung Quốc phát động để kiểm tra, áp đặt hình phạt nghiêm khắc với các tài khoản đăng tải nội dung hư cấu, dàn dựng, dán nhãn video không đúng quy định.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Thái Hà/Vietnam+)

CEO SK hynix cảnh báo khủng hoảng chip vào năm 2027

Ngay trong ngày đầu tiên "ông lớn" chip Hàn Quốc SK hynix chào sàn Nasdaq với đợt IPO lịch sử, CEO Kwak Noh-jung đã cảnh báo ngành chip toàn cầu có thể đối mặt khủng hoảng tồi tệ nhất vào năm 2027.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc-Triều Tiên nhất trí tăng cường hợp tác

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định duy trì và phát triển quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên là chính sách nhất quán của Bắc Kinh, bày tỏ sẵn sàng cùng Bình Nhưỡng tăng cường trao đổi cấp cao...