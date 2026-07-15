Giữ gìn giá trị tôn giáo trong kỷ nguyên số

Trong dòng chảy chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cũng không nằm ngoài xu thế đó.

Từ những buổi thuyết pháp trực tuyến, lớp học giáo lý trên nền tảng số đến việc số hóa kinh sách, nghi lễ và các không gian văn hóa tâm linh, công nghệ đang mở ra những phương thức mới để bảo tồn và lan tỏa các giá trị tôn giáo.

Song cùng với cơ hội là những thách thức chưa từng có đối với việc giữ gìn tính thiêng, bảo vệ bản sắc văn hóa và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng trong môi trường số.

Khi không gian thiêng bước lên môi trường số

Một buổi thuyết pháp Phật giáo có thể thu hút hàng chục nghìn người theo dõi trực tuyến. Một tín hữu Tin lành ở vùng sâu, vùng xa vẫn có thể tham dự lớp học Kinh Thánh qua điện thoại thông minh. Những hoạt động từng gắn chặt với cơ sở thờ tự nay đang dần hiện diện trên không gian mạng.

Theo bà Đỗ Hương, chuyên gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 được ban hành, hoạt động tôn giáo ở Việt Nam chủ yếu mới dừng ở mức “tôn giáo trên mạng,” tức sử dụng internet như một kênh hỗ trợ thông tin, thông báo lịch lễ hoặc phổ biến nội dung sinh hoạt tôn giáo.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã trở thành cú hích thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ “tôn giáo trên mạng” sang “tôn giáo trực tuyến,” và hiện nay là quá trình chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực tôn giáo.

Sự dịch chuyển này không đơn thuần là thay đổi công cụ truyền tải mà còn làm thay đổi phương thức thực hành đức tin. Nếu trước đây sinh hoạt tôn giáo gắn với không gian vật lý, thời gian cố định và sự hiện diện trực tiếp của cộng đồng tín đồ thì nay nhiều hoạt động được thực hiện linh hoạt trên các nền tảng số, vượt qua giới hạn về không gian và thời gian.

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) cho biết công nghệ số đã giúp hoạt động mục vụ và chăm sóc tín hữu được duy trì liên tục, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn như dịch bệnh. Nhờ livestream, học trực tuyến và mạng xã hội, Hội Thánh có thể kết nối với tín hữu nhanh hơn, rộng hơn và thuận tiện hơn.

“Nhiều tín hữu ở xa, người cao tuổi hoặc người đau yếu vẫn có thể tham dự các chương trình thờ phượng, cầu nguyện và học Kinh Thánh. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là phương tiện hỗ trợ; điều cốt lõi vẫn là đời sống đức tin chân thật và sự gắn kết giữa con người với nhau,” Mục sư Nguyễn Hữu Mạc nhấn mạnh.

Công nghệ trở thành “bộ nhớ” của di sản tôn giáo

Không chỉ thay đổi phương thức thực hành tôn giáo, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội mới trong bảo tồn các giá trị văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo.

Theo ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, công nghệ số đang trở thành công cụ quan trọng để ghi chép, lưu giữ và truyền tải các biểu đạt văn hóa, hệ thống tri thức và truyền thống gắn với đời sống tâm linh của cộng đồng.

Những loại hình di sản vốn được lưu truyền chủ yếu bằng truyền khẩu hoặc thông qua thực hành trực tiếp giữa các thế hệ nay có thể được bảo tồn bằng các kho dữ liệu số, tư liệu nghe nhìn và hồ sơ số hóa.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Đại diện UNESCO cho rằng việc số hóa không chỉ góp phần lưu giữ các giá trị văn hóa mà còn mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho giới trẻ, các nhà nghiên cứu và cộng đồng ở những khu vực còn nhiều hạn chế về điều kiện tiếp cận di sản.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng nhấn mạnh rằng số hóa không phải là đích đến cuối cùng. Một nghi lễ, một thực hành tín ngưỡng hay một không gian văn hóa chỉ thực sự tồn tại khi tiếp tục được cộng đồng thực hành và truyền lại trong đời sống đương đại.

Ông Jonathan Wallace Baker nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các cơ chế giám sát và cập nhật các kho lưu trữ số, “vì di sản văn hóa phi vật thể không phải là những thực thể tĩnh tại mà luôn biến đổi và thích nghi không ngừng với môi trường xung quanh."

"Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu số luôn phản ánh đúng tính chất "sống" và sự phát triển của di sản, tránh tình trạng các bản ghi kỹ thuật số trở thành những phiên bản cũ kỹ, tách rời khỏi thực tế sinh động của cộng đồng," đại diện UNESCO cho biết thêm.

Khoảng trống pháp lý và bước chuyển từ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2026

Sự phát triển nhanh chóng của đời sống tôn giáo trên môi trường số cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý nhà nước.

Theo chuyên gia Đỗ Hương, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 chưa có bất kỳ quy định nào đề cập trực tiếp đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên internet, mạng xã hội hay các nền tảng số.

Khoảng trống này khiến việc quản lý chủ yếu dựa vào Luật An ninh mạng và các quy định chung về Internet, trong khi thực tiễn hoạt động tôn giáo trên môi trường số ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Bước ngoặt xuất hiện khi Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Chuyên gia Đỗ Hương. (Nguồn: TTXVN)

Lần đầu tiên, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng được định danh chính thức trong luật chuyên ngành. Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động tôn giáo trên môi trường số; xác định các hành vi bị nghiêm cấm và yêu cầu các tổ chức tôn giáo phải quy định rõ trách nhiệm hoạt động trên không gian mạng trong hiến chương của mình.

Không chỉ quản lý hoạt động tôn giáo trên môi trường số, luật còn đặt ra yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu về tín ngưỡng, tôn giáo và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước.

Theo các chuyên gia, việc luật hóa hoạt động tôn giáo trên không gian mạng không chỉ lấp đầy khoảng trống pháp lý mà còn thể hiện bước tiến trong tư duy quản trị nhà nước, phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội số.

Giữ gìn giá trị thiêng trong kỷ nguyên AI

Cùng với những cơ hội mới, không gian số cũng đặt ra nhiều thách thức.

Theo bà Đỗ Hương, khi bất kỳ ai cũng có thể tham gia diễn giải nội dung tôn giáo trên mạng xã hội, thẩm quyền tôn giáo không còn hoàn toàn thuộc về các chức sắc và nhà tu hành được đào tạo chính quy. Điều này tiềm ẩn nguy cơ sai lệch giáo lý, thương mại hóa tâm linh hoặc lợi dụng tôn giáo vì những mục đích khác.

Không gian mạng cũng trở thành môi trường để các hiện tượng mê tín, dị đoan, các tổ chức đội lốt tôn giáo hoặc các nội dung xuyên tạc, kích động chia rẽ lợi dụng niềm tin tôn giáo để phát tán thông tin sai lệch.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Đức Thiện cho rằng sự phát triển của Internet, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc hành vi tôn giáo và cách thức biểu đạt niềm tin.

Ông dẫn chứng việc một số quốc gia đã thử nghiệm robot sử dụng AI để giảng giải giáo lý hoặc trả lời các câu hỏi liên quan đến tôn giáo. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu nghiên cứu bổ sung các quy định pháp lý liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay không phải là công nghệ, mà là cách quản trị công nghệ để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, đồng thời ngăn chặn những hành vi lợi dụng tôn giáo gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và các giá trị văn hóa truyền thống.

Để công nghệ phục vụ những giá trị nhân văn

Theo đại diện UNESCO, chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản không đơn thuần là vấn đề công nghệ mà còn là câu chuyện về con người, quản trị và trách nhiệm văn hóa.

Các quốc gia cần xây dựng những hệ sinh thái dữ liệu văn hóa an toàn, bền vững; bảo vệ quyền văn hóa và quyền sở hữu của cộng đồng; đồng thời bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng các nguồn tài nguyên văn hóa số.

Đồng bào dân tộc HMông xóm Nà Ca ở Cao Bằng cập nhật thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn trong buổi sinh hoạt điểm nhóm Tin Lành. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Từ thực tiễn hoạt động tôn giáo ở Việt Nam, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc cho rằng điều quan trọng nhất trong thời đại số là sử dụng công nghệ bằng tinh thần trách nhiệm, trung thực và nhân văn.

“Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng những giá trị đạo đức, tình yêu thương và lòng nhân ái thì luôn bền vững,” ông nói.

Mục sư cho rằng trong thời đại số, mỗi người không chỉ sống trong đời thực mà còn hiện diện trên không gian mạng. Ông kêu gọi các tín đồ sử dụng công nghệ bằng tinh thần trách nhiệm, trung thực và nhân văn; lan tỏa điều tốt đẹp thay vì gieo rắc sự chia rẽ hay tiêu cực. Đối với người có đức tin nơi Chúa Jesus, với nếp sống “kính Chúa, yêu người” không chỉ là tham gia sinh hoạt tôn giáo,mà còn thể hiện qua cách ứng xử với gia đình, với Hội Thánh, cộng đồng và xã hội; biết yêu thương con người, tôn trọng pháp luật và góp phần xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

“Khi mỗi người cùng sống tử tế và có trách nhiệm, thì xã hội số cũng sẽ trở thành một môi trường tích cực, an toàn và đầy hy vọng cho các thế hệ tương lai,” Mục sư chia sẻ./.

Việt Nam bảo đảm quyền tự do tôn giáo trong kỷ nguyên số Việc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) lần đầu tiên thiết lập khuôn khổ pháp lý cho hoạt động tôn giáo trên hệ sinh thái số đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách pháp luật Việt Nam.

Chuyển đổi số trong tôn giáo: Khi giáo lý lan tỏa qua một cú chạm Từ bục giảng truyền thống đến màn hình điện thoại, hoạt động truyền giảng của các tôn giáo tại Việt Nam đang có những thay đổi mạnh mẽ cùng quá trình chuyển đổi số.