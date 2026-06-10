Lấy nhân dân, trong đó có đồng bào tôn giáo là trung tâm, mục tiêu của đổi mới

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có kết luận về việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn mới.

Công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong giai đoạn mới là công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tôn giáo, người có tín ngưỡng, tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là giai đoạn của kỷ nguyên vươn mình, xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn mới.

Về phương hướng, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Đổi mới nội dung, phương thức của công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội gắn với phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm" trong triển khai công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Lấy nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới.

Tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư duy và phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong công tác tôn giáo, tín ngưỡng theo yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động sâu rộng đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, cho đồng bào các tôn giáo.

Thực hiện tốt chức năng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo.

Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), "Mặt trận số" để kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo.

Sáu nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra là: Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, thích ứng với chuyển đổi số trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội hướng mạnh về cơ sở, sát dân, gần dân, phục vụ nhân dân. Thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và phản biện xã hội đối với các dự thảo chủ trương, chính sách, pháp luật, các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế-xã hội có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Tăng cường sự phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận với các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên và phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước; vận động, phối hợp phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân qua kênh tôn giáo, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam với bạn bè quốc tế, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực các tổ chức chính trị-xã hội có trách nhiệm xây dựng hướng dẫn/chương trình/kế hoạch hành động để quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức thành viên cùng cấp.

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực các tổ chức chính trị-xã hội bố trí nguồn lực thỏa đáng cho công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch chủ động tham gia cùng các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước xây dựng, phát triển, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại địa phương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Kết luận; xây dựng hướng dẫn/chương trình/kế hoạch tổ chức thực hiện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp mình và cấp dưới trực tiếp. Định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đôn đốc và biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt kết luận./.

Tuần lễ Phật đản: Rộng mở tự do tín ngưỡng tôn giáo cho mọi người dân Việc tổ chức Đại lễ Phật đản trên mọi miền đất nước không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo mà còn tiếp tục khẳng định chính sách bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước.