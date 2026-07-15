Dự án thiện nguyện “Dệt ước mơ xanh” kết nối trẻ em với nghệ thuật tái chế

Nhằm mang đến cho trẻ em một mùa hè ý nghĩa, kết hợp trải nghiệm thực tế, phát triển kỹ năng sống và lan tỏa tinh thần nhân ái, Dự án thiện nguyện “Dệt ước mơ xanh” chính thức được triển khai từ ngày 15/7-15/8/2026 tại Hà Nội.

Chiều 15/7, tại lễ công bố dự án thiện nguyện “Dệt ước mơ xanh,” ông Trịnh Xuân Quang - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tiền Phong (Báo Tiền Phong) chia sẻ, hoạt động này hướng tới việc tạo ra sân chơi bổ ích để trẻ em và thanh thiếu niên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, bán hàng, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động sáng tạo từ vật liệu tái chế.

Song song với hoạt động tình nguyện là chương trình sáng tác và triển lãm tranh từ vải vụn tái chế dành cho trẻ em, thanh thiếu niên từ 5 đến 18 tuổi. Toàn bộ nguyên vật liệu như vải vụn, giấy, keo dán, kéo và các dụng cụ cần thiết sẽ được tài trợ miễn phí. Người tham gia được tự do sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi.

Sau khi hoàn thành, các tác phẩm sẽ được đăng tải trên các nền tảng truyền thông của chương trình để bình chọn hạng mục “Tác phẩm được yêu thích nhất,” đồng thời được Ban Giám khảo đánh giá và trao các giải thưởng gồm 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba.

Điểm đặc biệt là toàn bộ giá trị giải thưởng sẽ không trao bằng tiền mặt mà được chuyển trực tiếp vào Quỹ Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hà Nội dưới tên của các tác giả nhí đạt giải, góp phần lan tỏa tinh thần thiện nguyện.

Các nghệ sĩ chia sẻ tại buổi lễ công bố dự án thiện nguyện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong suốt thời gian diễn ra dự án, các tác phẩm sẽ được trưng bày tại khu vực triển lãm ở Royal City, tạo không gian để công chúng thưởng lãm những ý tưởng sáng tạo gắn với thông điệp bảo vệ môi trường

Khép lại hành trình một tháng là Gala “Dệt Ước Mơ Xanh” dự kiến diễn ra vào ngày 15/8/2026. Tại sự kiện, các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc sẽ được triển lãm và tham gia phiên đấu giá gây quỹ với sự đồng ý của tác giả. Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đấu giá sẽ được đóng góp cho Quỹ Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hà Nội để triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Chia sẻ tại lễ công bố, Nghệ sỹ nhân dân Lan Hương - Đại sứ chương trình “Dệt Ước Mơ Xanh” cho biết, chương trình đã tạo cơ hội để các em được thỏa sức sáng tạo thông qua những hoạt động như hội họa và thiết kế, may mặc. Quá trình đồng hành cùng các em cho thấy chương trình không chỉ nuôi dưỡng sự sáng tạo mà còn vun đắp tình yêu thương, sự gắn kết và giúp trẻ rèn luyện nhiều kỹ năng sống cần thiết.

Theo Ban Tổ chức, nguồn quỹ của dự án sẽ được hình thành từ 100% tiền đấu giá tranh, 50% doanh thu bán hàng gây quỹ và toàn bộ giá trị giải thưởng của cuộc thi.

Chương trình do Công ty Cổ phần Tiền Phong, Litibaby Việt Nam, Vincom Mega Mall, Elite Talent Entertainment và Yum Network phối hợp tổ chức, với sự tiếp nhận nguồn quỹ của Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hà Nội./.

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