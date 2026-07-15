Hà Nội hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học

Chiều 15/7, tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (Kỳ họp thứ năm), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố từ năm học 2026-2027.

Chính sách nhằm tiếp tục chăm lo sức khỏe học đường, nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh học sinh. Theo Nghị quyết, đối tượng được hưởng chính sách là học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài), tự nguyện tham gia dịch vụ bán trú.

Hà Nội quy định hai mức hỗ trợ. Mức 40.000 đồng/học sinh/ngày áp dụng đối với học sinh cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc xã Minh Châu; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; học sinh khuyết tật; học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội; con liệt sỹ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh và con bệnh binh.

Các học sinh còn lại được hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh/ngày. Trường hợp nhà trường và phụ huynh thống nhất mức tiền ăn cao hơn mức Nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch do phụ huynh chi trả, bảo đảm mức ăn tối thiểu 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Thời gian hỗ trợ được thực hiện từ năm học 2026-2027, tính theo số ngày ăn bán trú thực tế trong khung thời gian năm học, không quá 9 tháng mỗi năm học. Kinh phí do ngân sách nhà nước theo phân cấp bảo đảm, riêng năm 2026 do ngân sách thành phố bảo đảm và được cấp thông qua các cơ sở giáo dục để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố, việc ban hành nghị quyết mới nhằm bảo đảm tính liên tục của chính sách sau khi Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND hết hiệu lực. Qua tổng kết năm học 2025-2026, chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú đã góp phần nâng cao thể chất, chất lượng học tập của học sinh, giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh và được cử tri, nhân dân Thủ đô đánh giá cao.

Chiều cùng ngày, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt mức học phí đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2026-2027.

Đối tượng áp dụng gồm: Học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội; các cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Trường Trung học cơ sở Năng khiếu Đại học Sư phạm - Đại học Sư phạm Hà Nội là 4.000.000 đồng/học sinh/tháng. Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm - Đại học Sư phạm Hà Nội từ 3.200.000-3.400.000 đồng/học sinh/tháng. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành - Đại học Sư phạm Hà Nội từ 2.540.000-2.835.000 đồng/học sinh/tháng.

Trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội từ 1.970.000-3.200.000 đồng/học sinh/tháng. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực nghiệm khoa học giáo dục - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam từ 2.700.000-2.800.000 đồng/học sinh/tháng.

Trường Trung học cơ sở ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội là 4.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết thực hiện việc thu học phí, thu các khoản dịch vụ giáo dục chất lượng cao đúng mức thu, đúng đối tượng, đúng thời gian áp dụng và đúng nguyên tắc quy định tại Nghị quyết; công khai mức thu, danh mục khoản thu, phương thức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh phát sinh khoản thu ngoài Nghị quyết./.

Hà Nội hỗ trợ bữa ăn bán trú: Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm Lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm trong triển khai bữa ăn bán trú, sau 3 tháng phải chấm dứt việc cán bộ cấp xã không có chuyên môn quản lý giáo dục.

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