Khánh Hòa: Hủy kết quả của thí sinh vi phạm quy chế trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 15/7, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa quý 2 năm 2026, ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết kết quả toàn bộ bài thi/môn thi của thí sinh vi phạm quy chế trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua đã bị hủy.

Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp, thảo luận và thống nhất xử lý nghiêm trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi.

Thí sinh vi phạm tại phòng số 0577 của điểm thi trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh) bị hủy kết quả toàn bộ bài thi/môn thi. Việc xử lý này được căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 57 của Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản yêu cầu chủ động phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có) trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tỉnh Khánh Hòa đã nghiêm túc thực hiện. Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thống kê dữ liệu, phân tích phổ điểm theo từng môn, điểm thi, phòng thi và đối chiếu với học bạ của các thí sinh.

Qua kết quả rà soát, ông Lê Đình Thuần khẳng định: Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại tỉnh Khánh Hòa không ghi nhận dấu hiệu bất thường, gian lận, phân hóa điểm số phi lý (ngoại trừ trường hợp vi phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự).

Cũng theo ông Lê Đình Thuần, Sở Giáo dục và Đào tạo đang xem xét trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên có liên quan đến nhiệm vụ coi thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự. Trường hợp để xảy ra vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin trên mạng xã hội có tài khoản facebook “V.V” đăng tải thông tin có 1 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh) bị phát hiện mang điện thoại vào cuối buổi thi bài thi tự chọn (môn thi thứ nhất) của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026. Thế nhưng giám thị coi thi không lập biên bản và đình chỉ thi đối với thí sinh vi phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Tổ kiểm tra và xử lý thông tin, bằng chứng vi phạm quy chế thi của vụ việc trên. Kết quả xác minh cho thấy có thông tin đúng như phản ánh trên mạng xã hội./.

Hà Nội hủy kết quả thi, thu hồi bằng tốt nghiệp THPT của một thí sinh N.V.K (sinh năm 2007), cựu học sinh Trường THPT Đan Phượng bị hủy kết quả thi, thu hồi bằng tốt nghiệp THPT do sử dụng điện thoại trong phòng thi, có hành vi gian lận trong thi cử.

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