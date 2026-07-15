Quảng Trị: Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, thân nhân liệt sỹ

Ngày 15/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các địa phương trên địa bàn đồng loạt tổ chức lễ khởi công Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.”

Chương trình hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), thể hiện sự tri ân đối với người có công và quyết tâm của tỉnh trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Chương trình được tỉnh Quảng Trị triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; đồng thời thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch phối hợp triển khai Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học” trong năm 2026.

Đằng sau mỗi căn nhà được hỗ trợ là sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong hành trình tri ân người có công với cách mạng.

Việc triển khai chương trình đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội trong chăm lo đời sống người có công và các gia đình chính sách.

Đây không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bù đắp những mất mát, hy sinh của các gia đình có công với cách mạng và những người chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.

Thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 361 hộ thuộc diện được hỗ trợ trong hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 3.159 hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ, trong đó 947 hộ được hỗ trợ xây mới và 2.212 hộ được hỗ trợ sửa chữa. Mức hỗ trợ dự kiến là 100 triệu đồng đối với mỗi căn nhà xây mới và 50 triệu đồng đối với mỗi căn nhà sửa chữa.

Trong đợt triển khai đầu tiên (ngày 15/7), toàn tỉnh đồng loạt khởi công xây dựng nhà ở cho 143 hộ gia đình tại 74 xã, phường trong tỉnh. Các hộ còn lại sẽ tiếp tục được khởi công theo tiến độ của chương trình, phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ trước ngày 30/6/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Tại các điểm khởi công, lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương đã trực tiếp trao 143 suất quà cho 143 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong đợt này.

Nguồn kinh phí thực hiện các phần quà được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh.

Thông qua chương trình, tỉnh tiếp tục huy động sự chung tay của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo đời sống người có công, bảo đảm mọi gia đình chính sách đều có điều kiện ổn định nơi ở.

Mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ giúp các hộ gia đình có nơi ở an toàn, vững chắc, cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn là sự ghi nhận, tri ân thiết thực đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu không để người có công và các gia đình chính sách phải sống trong nhà tạm, nhà xuống cấp./.

Đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công bằng những hành động thiết thực Hàng loạt chương trình đền ơn đáp nghĩa được các địa phương triển khai nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ nhằm chăm lo đời sống người có công và lan tỏa truyền thống Uống nước nhớ nguồn.

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