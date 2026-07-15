Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo “toàn diện” sông Nhuệ

Chiều 15/7, tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (Kỳ họp thứ năm), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm góp phần giải quyết các điểm nghẽn được xác định trong Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 25/11/2025 của Thành ủy Hà Nội như: Ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự xây dựng, đất đai.

Cùng đó, dự án còn có mục tiêu đảm bảo chủ động tiêu nước, chống ngập úng khu vực nội đô thành phố Hà Nội thuộc hệ thống sông Nhuệ, từng bước hoàn thiện quy hoạch xây dựng chung và quy hoạch tiêu thoát nước hệ thống sông Nhuệ đã được phê duyệt; giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ do nước thải sinh hoạt xả thẳng vào sông Nhuệ...; từng bước hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung theo Quy hoạch tiêu thoát nước thành phố Hà Nội đã được phê duyệt; đảm bảo an toàn và thuận lợi trong công tác quản lý, vận hành, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống dân sinh kinh tế, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Theo nghị quyết, dự án nằm trên khu vực dọc sông Nhuệ từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa.

Nhu cầu sử dụng đất 855 ha. Thời gian thực hiện dự án 2026-2029. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Tập đoàn GELEXIMCO là nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự án. Sơ bộ tổng mức đầu tư 75.115 tỷ đồng.

Theo phương án được phê duyệt, dự án gồm nhiều hợp phần; trong đó có giải phóng mặt bằng khoảng 144 ha; cải tạo, nạo vét, kè bờ toàn tuyến sông; đầu tư hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom nước thải dọc hai bên sông; xây dựng tối đa 13 nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch.

Nghị quyết cũng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo nhà đầu tư và các đơn vị liên quan lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; tiếp thu, hoàn thiện các nội dung theo ý kiến thẩm định, bảo đảm dự án được triển khai tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, các sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường, tiêu thoát nước, giao thông và phát triển đô thị.

Tuy nhiên, Ban Đô thị cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ cơ sở pháp lý, sự phù hợp với các quy hoạch, phương án tài chính, phương án sử dụng quỹ đất thanh toán, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, công nghệ xử lý nước thải, giải pháp bảo vệ môi trường và bảo đảm tính đồng bộ với các dự án liên quan trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội.

Rác thải xây dựng tập kết bên bờ sông Nhuệ. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Theo nghị quyết, tổng mức đầu tư dự án hơn 11.196 tỷ đồng, tương đương 59.783 triệu Yên Nhật; trong đó, vốn ODA vay Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là 28.417 triệu Yên Nhật tương đương khoảng hơn 5.116 tỷ đồng (Giá trị đồng Việt Nam được chuẩn xác theo giá trị giải ngân thực tế của Hiệp định vay số VN12-P6; giá trị quy đổi sang Yên Nhật mang tính tương đương và giữ nguyên theo Hiệp định đã ký kết); vốn đối ứng từ ngân sách thành phố là hơn 6.080 tỷ đồng.

Cũng theo nghị quyết, phần vốn đã ký tại Hiệp định vay số VN12-P6 ngày 22/3/2013 (28.417 triệu Yên Nhật tương đương khoảng hơn 5.116 tỷ đồng) do Ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ (theo Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Các nội dung khác không điều chỉnh, giữ nguyên theo chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội được Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt tại Nghị quyết số 11/NQ-Hội đồng Nhân dân ngày 25/02/2025.

Nghị quyết cũng giao chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ủy ban Nhân dân thành phố về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án trình thẩm định, phê duyệt, đảm bảo số vốn giải ngân của toàn dự án không vượt quá số vốn kế hoạch đã bố trí, tổng mức đầu tư đã được duyệt; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Cùng đó, chủ đầu tư nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện đầy đủ các nội dung theo ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án của Sở ngành liên quan và Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án của Hội đồng thẩm định để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật có liên quan, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phát sinh điều chỉnh, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Các sở, ngành liên quan và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện Dự án; giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi giúp chủ đầu tư hoàn thành dự án, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng theo quy định./.

Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo sông Nhuệ Theo tờ trình của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố, sông Nhuệ trên địa bàn Hà Nội có chiều dài khoảng 61,5 km, từ cống Liên Mạc đến địa phận xã Mỹ Đức, đi qua 19 xã, phường.