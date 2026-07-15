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Italy: Thủ đô Rome ghi nhận 26 "đêm nhiệt đới" liên tiếp

Rome đang trải qua một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt khi Bộ Y tế Italy ban bố cảnh báo đỏ trong ngày 15, 16/7, kèm theo tình trạng khô hạn nghiêm trọng với lượng mưa chỉ đạt 6,1mm vào tháng 6.

Việt Hải
Người dân tránh nắng nóng dưới bóng râm tại Rome, Italy tháng 7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân tránh nắng nóng dưới bóng râm tại Rome, Italy tháng 7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, thủ đô Rome đang trải qua một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất mùa Hè năm nay khi Bộ Y tế Italy ban bố cảnh báo đỏ trong hai ngày 15 và 16/7.

Đây là mức cảnh báo cao nhất áp dụng khi thời tiết nắng nóng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ với nhóm người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh nền, mà cả với người khỏe mạnh, thường xuyên hoạt động ngoài trời.

Rome nằm trong nhóm 7 thành phố được đặt trong tình trạng báo động đỏ vào ngày 15/7, cùng với Brescia, Bologna, Florence, Frosinone, Perugia và Turin. Sáng ngày 16/7, số thành phố ở mức cảnh báo cao nhất tăng lên 15.

Theo số liệu công bố ngày 14/7, Rome đã ghi nhận 26 "đêm nhiệt đới" liên tiếp kể từ ngày 17/6, tức nhiệt độ thấp nhất trong ngày không xuống dưới 20 độ C. Thành phố cũng hầu như không có mưa trong suốt giai đoạn này.

Trong 12 ngày đầu tháng 7, Rome đã trải qua 10 ngày nhiệt độ cao nhất, từ 35 độ C trở lên. Nhiệt độ tối đa trung bình ở mức 35,9 độ C, trong đó cao nhất là 37,9 độ C vào ngày 1/7. Mức nhiệt cao nhất của toàn bộ đợt nắng nóng là 40,1 độ C, được ghi nhận vào ngày 29/6.

Tình trạng khô hạn cũng diễn ra nghiêm trọng tại Rome. Trong cả tháng 6, lượng mưa chỉ đạt 6,1mm, thấp hơn 86% so với mức trung bình nhiều năm. Trong 12 ngày đầu tháng 7, thành phố chỉ ghi nhận thêm 1,8 mm lượng nước mưa.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, chính quyền Rome khuyến cáo người dân và du khách hạn chế ra ngoài trong khung giờ 10h-18h, uống ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày, tránh sử dụng đồ uống có cồn, nước ngọt có ga và càphê, đồng thời ưu tiên các bữa ăn nhẹ nhiều rau xanh và trái cây. Người dân cũng được khuyến khích mặc quần áo mỏng, thoáng mát và tuyệt đối không để trẻ em hoặc vật nuôi trong ôtô.

Để hỗ trợ người dân trong điều kiện nắng nóng, thành phố khuyến khích tải ứng dụng Waidy Wow nhằm tìm các vòi nước uống công cộng gần nhất. Bên cạnh đó, Italy duy trì đường dây nóng 1500 hoạt động từ 9h-18h hằng ngày để tư vấn các biện pháp phòng chống nắng nóng và cung cấp thông tin về các dịch vụ y tế, xã hội.

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân của đợt nắng nóng là do khối áp cao châu Phi dịch chuyển xa hơn về phía Đông, tác động trực tiếp đến Italy thay vì chỉ lướt qua như các đợt trước.

Sardinia và khu vực ven biển Tyrrhenian đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với nhiệt độ dự báo có thể lên tới 45 độ C tại Sardinia. Đợt nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài đến cuối tuần trước khi khối không khí mát từ Đông Bắc bắt đầu giúp hạ nhiệt tại các vùng phía Bắc, sau đó lan dần xuống miền Trung và miền Nam Italy./.

Thời tiết nắng nóng ở Italy. (Ảnh: THX/TTXVN)

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(TTXVN/Vietnam+)
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