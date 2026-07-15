Chính phủ mới của Hungary tuyên bố "đóng sập cửa" với Nga

TASS đưa tin Chính phủ mới của Hungary vừa tuyên bố ý định "đóng cửa với Nga," nhằm khôi phục lòng tin với các đồng minh trong NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Tuyên bố này được Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Romulus Ruszin-Szendi đưa ra tại Hội nghị Đối thoại Budapest về Năng lượng và An ninh, do Viện Nghiên cứu Chính sách Cân bằng Hungary tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ruszin-Szendi nhấn mạnh: "Hungary phải khôi phục lòng tin của các đồng minh, và chúng tôi sẽ đóng cửa với Nga," đồng thời khẳng định thêm: "Chúng tôi sẽ đóng sập cửa trước mặt người Nga."

Sau đó, ông Ruszin-Szendi đã đăng bài đính chính trên Facebook để làm rõ hơn bối cảnh các phát biểu của mình.

Ông nhấn mạnh các ưu tiên an ninh của Hungary: "Lợi ích của chúng tôi trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng rất rõ ràng: chúng tôi chỉ có thể thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược về quốc phòng và công nghiệp quốc phòng với các đồng minh đáng tin cậy. Các vấn đề về an ninh quốc gia, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, đảm bảo an ninh nguồn cung và tư cách thành viên NATO của chúng tôi không có chỗ cho sự thỏa hiệp"./.

Hungary chặn gói trừng phạt thứ 20 của EU nhằm vào Nga Hungary cho rằng việc trừng phạt làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, đe dọa an ninh năng lượng của Hungary, đồng thời cáo buộc Ukraine sử dụng vấn đề này để gây sức ép chính trị.