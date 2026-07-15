Nga và Ukraine thông báo thiệt hại do thiết bị bay không người lái

Thị trưởng Moskva, ông Sergei Sobyanin ngày 14/7 cho biết, trong vòng 24 giờ các đơn vị phòng không của Nga đã bắn hạ phần lớn trong số khoảng 340 thiết bị bay không người lái (UAV) hướng về khu vực xung quanh thủ đô của Nga khi còn ở khoảng cách tiếp cận từ xa.

Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, ông Sobyanin đã thông báo như vậy trên ứng dụng nhắn tin MAX, trong đó cũng nêu rõ hơn 50 chiếc khác bị phá hủy khi đang tiến gần thủ đô Moskva.

Cùng ngày, Trung tâm xử lý khủng hoảng vùng Krasnodar (Nga) cho biết một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy lọc dầu Afipsky sau một vụ việc liên quan đến UAV. Cơ quan chức năng địa phương cho biết 2 người bị thương trong vụ việc này.

Ngoài ra, mảnh vỡ UAV rơi xuống cũng gây hư hại nhiều công trình tại 16 địa điểm, trong đó có một số nhà dân. Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt đám cháy tại nhà máy lọc dầu này.

Trong một thông báo riêng rẽ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 288 UAV trên các khu vực thuộc lãnh thổ Nga cùng khu vực Biển Azov và Biển Đen trong khoảng thời gian từ đêm 13/7 đến sáng 14/7 theo giờ địa phương.

Trong khi đó, tại Ukraine, giới chức địa phương cho biết cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng quan trọng ở miền Nam nước này đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một thuyền trưởng.

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Oleh Kiper, người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự tỉnh Odessa, thông báo một UAV đã đánh trúng một tàu dân sự mang cờ Quần đảo Marshall, gây cháy trên tàu và khiến 2 người thiệt mạng.

Trước đó, hai tàu chở hàng mang cờ Tanzania và Liberia hoạt động trên Biển Đen cũng bị ảnh hưởng, trong đó thuyền trưởng một tàu thiệt mạng và 3 trong số 11 thành viên thủy thủ đoàn bị thương.

Ông Kiper cho biết các tàu bị ảnh hưởng đang di chuyển trên các tuyến đường được chỉ định phục vụ hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine./.

Nga triệu Đại sứ Đức về viện trợ quân sự cho Ukraine Nga phản đối sự can thiệp của Đức, thể hiện ở việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, ký kết với phía Ukraine các thỏa thuận quân sự và kỹ thuật quân sự.