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Châu Phi lọt tầm ngắm của các tập đoàn xa xỉ toàn cầu

Châu Phi đang dần trở thành thị trường mới nổi thu hút các tập đoàn hàng xa xỉ toàn cầu, với các trung tâm kinh tế như Cape Town của Nam Phi, Lagos của Nigeria, Casablanca của Maroc...

Nguyễn An
Một hãng thời trang xa xỉ. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Một hãng thời trang xa xỉ. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Sự gia tăng nhanh của tầng lớp giàu có tại châu Phi đang đưa lục địa này trở thành thị trường mới nổi đầy tiềm năng đối với các tập đoàn hàng xa xỉ toàn cầu, trong bối cảnh nhiều thị trường truyền thống đang đối mặt với dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Xu hướng này càng được củng cố sau khi tập đoàn hàng xa xỉ Richemont của Thụy Sĩ, chủ sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Cartier và Van Cleef & Arpels, công bố doanh thu quý đạt 6,33 tỷ euro (7,24 tỷ USD), vượt đáng kể dự báo của thị trường nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với trang sức cao cấp tại châu Á và châu Mỹ.

Trong 3 tháng kết thúc vào cuối tháng 6/2026, doanh thu của Richemont tăng 20% theo tỷ giá hối đoái cố định, trong đó riêng mảng trang sức ghi nhận mức tăng trưởng 24%, cao hơn nhiều so với kỳ vọng của giới phân tích. Kết quả này cho thấy phân khúc trang sức cao cấp tiếp tục duy trì sức chống chịu tốt trước những biến động của kinh tế toàn cầu, bao gồm lạm phát, lãi suất cao và bất ổn địa chính trị.

Theo các chuyên gia, không giống các mặt hàng thời trang hay đồ da mang tính mùa vụ, trang sức cao cấp ngày càng được giới giàu có xem là tài sản lưu giữ giá trị bên cạnh chức năng tiêu dùng, qua đó giúp nhu cầu duy trì ổn định ngay cả trong giai đoạn kinh tế khó khăn.

Trong bối cảnh đó, châu Phi đang nổi lên như một điểm đến chiến lược mới của ngành hàng xa xỉ toàn cầu. Dù hiện chỉ đóng góp tỷ trọng khiêm tốn trong doanh số toàn ngành, số lượng cá nhân sở hữu tài sản ròng cao tại nhiều nền kinh tế châu Phi đang tăng nhanh trong những năm gần đây.

Các trung tâm kinh tế như Johannesburg và Cape Town của Nam Phi, Lagos của Nigeria, Nairobi của Kenya hay Casablanca của Maroc đang chứng kiến sự mở rộng của tầng lớp khách hàng có nhu cầu đối với đồng hồ cao cấp, trang sức, thời trang và các sản phẩm mang tính biểu tượng của các thương hiệu quốc tế.

Giới quan sát cho rằng khi tốc độ tăng trưởng tại một số thị trường lớn như châu Âu và Trung Quốc có dấu hiệu chững lại, các tập đoàn xa xỉ toàn cầu sẽ ngày càng dành sự quan tâm lớn hơn cho châu Phi như một động lực tăng trưởng dài hạn mới.

Xu hướng này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong bản đồ tiêu dùng toàn cầu mà còn cho thấy vị thế kinh tế ngày càng gia tăng của châu Phi, nơi tầng lớp trung lưu và giàu có đang mở rộng cùng với quá trình đô thị hóa và tăng trưởng tài sản tư nhân trên toàn lục địa.

(TTXVN/Vietnam+)
#tập đoàn hàng xa xỉ #Châu Phi #Nam Phi #Maroc
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