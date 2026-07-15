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Rò rỉ hóa chất độc hại tại Bỉ, hơn 150 người nhập viện

Ngày 15/7, một vụ rò rỉ hóa chất nghiêm trọng đã xảy ra trên tàu container "Mia Summer II" tại Bỉ, chất rò rỉ là hydrogen fluoride - một hợp chất có tính ăn mòn cao và đặc biệt nguy hiểm khi hít phải.

Lan Anh
Theo giới chức Bỉ, vụ rò rỉ được phát hiện vào khoảng 21h30 ngày 14/7. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Theo giới chức Bỉ, vụ rò rỉ được phát hiện vào khoảng 21h30 ngày 14/7. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, nhà chức trách Bỉ ngày 15/7 cho biết một vụ rò rỉ hóa chất nghiêm trọng đã xảy ra trên tàu container "Mia Summer II," neo đậu tại bến Deurganckdok, thuộc khu cảng Waasland (phần mở rộng của cảng Antwerp) của nước này.

Theo giới chức địa phương, vụ rò rỉ được phát hiện vào khoảng 21h30 ngày 14/7 (theo giờ địa phương). 155 người đã phải nhập viện kiểm tra y tế. Hiện vẫn còn 28 người đang nằm viện theo dõi, trong đó 1 người phải điều trị tích cực.

Chất rò rỉ được xác định là hydro florua (hydrogen fluoride) - một hợp chất có tính ăn mòn cao và đặc biệt nguy hiểm khi hít phải. Các nạn nhân chủ yếu là công nhân cảng và thủy thủ đoàn, phần lớn mang quốc tịch Philippines, được cho là đã hít phải hơi hóa chất này.

Theo ông Marc Van de Vijver, Thị trưởng Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, nơi có khu cảng Waasland, toàn bộ nhân sự trên tàu và trên cầu cảng đã được sơ tán ngay lập tức sau khi nhiều công nhân có biểu hiện khó chịu.

Tuy nhiên, tình hình trên tàu phức tạp hơn khi một bồn chứa hóa chất được cho là đã bốc cháy, buộc mọi hoạt động trên cầu cảng phải đình chỉ. Lực lượng cứu hỏa vùng Waasland, với sự chi viện từ Antwerp, đã nhanh chóng có mặt. Một kế hoạch can thiệp y tế khẩn cấp và kế hoạch ứng phó thảm họa cấp địa phương đồng thời được kích hoạt.

Các đội can thiệp hiện tập trung bịt điểm rò rỉ, đánh giá xem hóa chất có ảnh hưởng đến kết cấu tàu và hàng hóa hay không, trước khi xác định phương án di dời an toàn.

Hiện, âu tàu Kieldrecht phải tạm ngừng hoạt động, các cây cầu bắc qua âu tàu buộc phải đóng để đề phòng và giao thông hàng hải trong khu vực bị gián đoạn. Một vành đai an ninh rộng đã được thiết lập quanh con tàu, cảnh sát kêu gọi người dân tránh xa khu vực.

Đến trưa 15/7, các kết quả đo đạc bên ngoài khu cảng Waasland đều cho kết quả âm tính, cho thấy nguy cơ đối với dân cư xung quanh tạm thời được kiểm soát.

Antwerp là cảng biển lớn thứ hai châu Âu, được ví như "cửa ngõ hóa chất " của châu lục này. Cụm cảng hóa dầu này xử lý khối lượng hóa chất khổng lồ mỗi ngày và chỉ 1 container gặp sự cố cũng đủ làm tê liệt cả khu bến./.

(TTXVN/Vietnam+)
#rò rỉ hóa chất #Bỉ #hóa chất Bỉ
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