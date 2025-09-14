Những con đường mang tên các nhà báo thông tấn

Việc đặt tên đường phố mang tên các nhà báo thông tấn thể hiện sự tôn vinh và tri ân đối với những đóng góp quan trọng của họ cho sự nghiệp cách mạng và báo chí Việt Nam.

Đến năm 2025, tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đã có 8 đường, phố mang tên 5 nhà báo TTXVN gồm phố Trần Kim Xuyến tại thành phố Hà Nội, đường Trần Kim Xuyến tại tỉnh Hà Tĩnh, đường Bùi Đình Túy tại Thành phố Hồ Chí Minh, đường Lâm Hồng Long tại tỉnh Lâm Đồng, đường Trần Bỉnh Khuôl tại tỉnh Cà Mau, đường Trần Kim Xuyến và đường Đào Tùng tại tỉnh Bắc Ninh, đường Lương Nghĩa Dũng tại tỉnh Quảng Trị.

Nhà báo-liệt sỹ Trần Kim Xuyến được tôn vinh, đặt tên cho 3 đường, phố.

