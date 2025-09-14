Multimedia

Infographics

Những con đường mang tên các nhà báo thông tấn

Việc đặt tên đường phố mang tên các nhà báo thông tấn thể hiện sự tôn vinh và tri ân đối với những đóng góp quan trọng của họ cho sự nghiệp cách mạng và báo chí Việt Nam.

vna-potal-nhung-con-duong-mang-ten-cac-nha-bao-thong-tan-8273786.jpg

Đến năm 2025, tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đã có 8 đường, phố mang tên 5 nhà báo TTXVN gồm phố Trần Kim Xuyến tại thành phố Hà Nội, đường Trần Kim Xuyến tại tỉnh Hà Tĩnh, đường Bùi Đình Túy tại Thành phố Hồ Chí Minh, đường Lâm Hồng Long tại tỉnh Lâm Đồng, đường Trần Bỉnh Khuôl tại tỉnh Cà Mau, đường Trần Kim Xuyến và đường Đào Tùng tại tỉnh Bắc Ninh, đường Lương Nghĩa Dũng tại tỉnh Quảng Trị.

Nhà báo-liệt sỹ Trần Kim Xuyến được tôn vinh, đặt tên cho 3 đường, phố.

Việc đặt tên đường phố mang tên các nhà báo thông tấn thể hiện sự tôn vinh và tri ân đối với những đóng góp quan trọng của họ cho sự nghiệp cách mạng và báo chí Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thông tấn xã Việt Nam #đặt tên đường #hà báo-liệt sỹ Trần Kim Xuyến Bắc Ninh Cà Mau TP. Hà Nội Lâm Đồng Quảng Trị Tp. Hồ Chí Minh
Theo dõi VietnamPlus

80 NĂM THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Thông tấn xã Việt Nam

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thông tấn xã Việt Nam qua những con số

Thông tấn xã Việt Nam qua những con số

Hiện nay, Thông tấn xã Việt Nam là tổ hợp truyền thông cung cấp hơn 60 sản phẩm thông tin thuộc mọi loại hình; bản tin nguồn phát ra thế giới bằng 6 ngôn ngữ; có 34 cơ quan thường trú trong nước...

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Nghị quyết số 70 nêu rõ công tác bảo đảm an ninh năng lượng có vai trò rất quan trọng, năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh...

Khuyến cáo chiêu trò giả danh công an để lừa đảo

Khuyến cáo chiêu trò giả danh công an để lừa đảo

Thủ đoạn của các đối tượng không mới, phương tiện truyền thông đã nhiều lần thông tin cảnh báo nhưng nạn nhân vẫn thiếu hiểu biết, chủ quan, không tìm hiểu kỹ nên “sập bẫy” và mất số tiền lớn.

7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

8 tháng đầu năm 2025, nhiều mặt hàng đã đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD như điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hàng dệt, may...