Thời tiết ngày 16/7: Mưa to tại nhiều khu vực, cảnh báo sạt lở ở vùng núi Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Khu vực trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào đêm, sáng sớm và chiều tối).

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn: 80mm/3 giờ. Từ 23 giờ ngày 15/7̀ đến 5 giờ ngày 16/7, khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Pú Dảnh 65,8mm, Ngọc Chiến 62,2mm (Sơn La); Minh Lương 114mm, Nậm Xé 99,6mm (Lào Cai); Yên Bình 110,2mm, Hùng Mỹ 86mm (Tuyên Quang), Đôn Phong 45,7mm (Thái Nguyên)...

Theo dự báo, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Tuyên Quang, Thái Nguyên từ 30-50mm, có nơi trên 100mm; Sơn La, Lào Cai từ 15-35mm, có nơi trên 70mm.

Bởi vậy, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường của: Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Trên biển, dự báo từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Giữa Biển Đông: gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 1,5-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 16/7, khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2m.

Ngày và đêm 17/7, vùng biển từ Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh, phía Tây khu vực Giữa Biển Đông: gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-3m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực, Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; riêng khu Tây Bắc từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C; riêng khu Tây Bắc từ 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ: vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm; các nơi khác có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; vùng núi từ 25-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; riêng vùng núi từ 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C./.

Đêm 15 và ngày 16/7, nhiều khu vực cục bộ có mưa to trên 100mm Đêm 15 và ngày 16/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to, vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa rất to trên 100mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; các vùng biển tiếp tục có dông lốc, gió giật mạnh.