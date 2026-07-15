Pháp báo động hạn hán nghiêm trọng, Trung Quốc bước vào đợt nóng nhất năm

Ngày 15/7, Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Pháp, bà Monique Barbut cảnh báo nước này đang trải qua đợt hạn hán "rất đáng lo ngại," dẫn đến số lượng các biện pháp hạn chế sử dụng nước cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm trước.

Phát biểu tại một cuộc họp khẩn tại trụ sở của bộ, bà Barbut thông báo nhiều khu vực trên cả nước đang áp đặt các biện pháp kiểm soát việc sử dụng nước, với số lệnh hạn chế tại địa phương cao kỷ lục kể từ ít nhất năm 2013.

Đáng lo ngại nhất là các tuyến đường thủy, khi lưu lượng dòng chảy trên cả nước sụt giảm nhanh chóng kể từ tháng 6 và 25% các kênh dẫn nước nhỏ đã khô cạn. Đây là tình trạng chưa từng xảy ra kể từ khi hệ thống giám sát quốc gia được triển khai vào năm 2012.

Theo bà Barbut, Pháp đang hứng chịu hạn hán sớm hơn gần 1 tháng so với mọi năm và có mức độ nghiêm trọng. Đáng lo ngại, hiện tượng khắc nghiệt này xảy ra bất chấp lượng mưa mùa Xuân nhìn chung vẫn ở mức bình thường.

Bộ trưởng Barbut cho rằng biến đổi khí hậu đang gây gián đoạn nghiêm trọng vòng tuần hoàn của nước.

Pháp đang trải qua đợt nắng nóng thứ ba trong 3 tháng qua, cùng với các đám cháy rừng bùng phát ngày càng dữ dội hơn do thời tiết hanh khô. Tại miền Đông nước Pháp, nhiều đoạn của sông Doubs cạn trơ đáy vì hạn hán.

Giới khoa học cho rằng biến đổi khí hậu - hệ quả của việc con người đốt nhiên liệu hóa thạch, đang làm gia tăng tần suất cũng như cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tại Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh cùng ngày 15/7 trải qua đợt nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ lên tới 43,1 độ C ở một số khu vực, đánh dấu sự bắt đầu của thời kỳ Tam Phục năm nay (chỉ giai đoạn nóng nhất theo lịch Trung Quốc, gồm sơ phục, trung phục, mạt phục, kéo dài khoảng 30-40 ngày trong năm).

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn nguồn Đài Khí tượng Bắc Kinh cho biết nhiệt độ cao nhất trên được ghi nhận từ 13-14h tại trạm thời tiết trên đỉnh sân vận động quốc gia của Trung Quốc, thường được gọi là sân vận động Tổ Chim.

Tại Đài quan sát khí tượng Nam Giao (Nanjiao), được coi là trạm đo chuẩn mực về thời tiết chính thức của Bắc Kinh, nhiệt độ buổi chiều trên 35 độ C, khiến ngày 15/7 trở thành ngày có nhiệt độ cao mới nhất được chính thức công nhận ở thủ đô.

Đài quan sát cho biết nhiệt độ ở hầu khắp Bắc Kinh đã tăng lên, từ 35 đến 40 độ C, thậm chí một số nơi còn cao hơn.

Năm nay, giai đoạn Tam Phục kéo dài 40 ngày, từ ngày 15/7-23/8. Các nhà khí tượng học dự đoán nhiệt độ cao và độ ẩm cao sẽ trở nên thường xuyên trong thời gian này, dẫn đến nóng bức kéo dài.

Cơ quan chức năng Bắc Kinh khuyến cáo người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời vào những giờ nóng nhất, uống đủ nước và sử dụng điều hòa không khí hợp lý, đồng thời tránh uống quá nhiều đồ uống lạnh./.

Pháp tạm dừng một số lò phản ứng hạt nhân do nắng nóng kéo dài Tập đoàn năng lượng nhà nước Pháp cho biết biện pháp này nhằm tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường, tránh xả nước có nhiệt độ quá cao ra các con sông vốn đang ấm lên do thời tiết cực đoan.