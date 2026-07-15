Xã hội

Đắk Lắk: Xác minh thông tin bé trai nghi bị mẹ tạt nước sôi gây bỏng nặng

Theo thông tin được đăng tải, một phụ nữ trên địa bàn bị phản ánh đã tạt nước sôi vào người con trai ruột, gây bỏng nặng. Vụ việc còn có dấu hiệu bạo lực trẻ em trong một thời gian.

Hình ảnh bé trai nghi bị tạt nước sôi gây bỏng lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: TTXVN phát)
Hình ảnh bé trai nghi bị tạt nước sôi gây bỏng lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 15/7/2026, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Đrăng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã giao cho công an xã vào cuộc xác minh thông tin đăng trên mạng xã hội về hành vi bạo hành trẻ em.

Trước đó, một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải bài viết phản ánh vụ việc xảy ra tại một gia đình sinh sống trên đường Trần Quốc Toản (xã Ea Đrăng).

Theo thông tin được đăng tải, một phụ nữ trên địa bàn bị phản ánh đã tạt nước sôi vào người con trai ruột, gây bỏng nặng. Vụ việc còn có dấu hiệu bạo lực trẻ em trong một thời gian.

Người đăng cho biết bé trai nhiều lần bị bạo hành và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý.

Kèm theo bài viết là hình ảnh một bé trai với vùng lưng đỏ ửng, xuất hiện nhiều vết phồng rộp, nghi do bị bỏng nước sôi./.

(TTXVN/Vietnam+)
#bạo hành trẻ em #bạo hành Đắk Lắk
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