Khởi tố, tạm giam Giám đốc, Tổng Biên tập và Trưởng Ban biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn

Ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người thuộc Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Các quyết định trên được ban hành trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Ba bị can gồm: Nguyễn Thúy Hằng (sinh năm 1976, trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn), Đào Bá Đoàn (sinh năm 1971, trú tại phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn), Nguyễn Văn Yên (sinh năm 1962, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn).

Bị can Đào Bá Đoàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo điều tra ban đầu, 3 bị can trên có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản và quảng bá cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng.” Cơ quan điều tra xác định nội dung cuốn sách có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định, hành vi của 3 bị can có dấu hiệu phạm vào tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117 - Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Yên. (Ảnh: TTXVN phát)

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định./.

Sẽ xử lý các cơ quan báo chí tuyên truyền về cuốn sách 'Chuyện với Thanh' Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xử lý các cơ quan báo chí có tin bài đưa theo thông cáo báo chí ca ngợi cuốn sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" của Nguyễn Thành Nam.

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