Doanh nghiệp đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức khoảng 5%

Sáng nay 17/6, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã tiến hành phiên họp thứ hai để thảo luận về mức lương tối thiểu vùng năm 2027 - một trong những nội dung được cả doanh nghiệp và người lao động đặc biệt quan tâm trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức.

Doanh nghiệp đề xuất mức tăng “vừa sức”

Trao đổi với phóng viên trước khi phiên họp diễn ra, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết mức đề xuất của giới sử dụng lao động được xây dựng trên cơ sở hài hòa giữa lợi ích của người lao động và khả năng chịu đựng của doanh nghiệp.

“Chúng tôi căn cứ vào mục tiêu tăng trưởng hai con số và vai trò của doanh nghiệp trong chương trình này, trong đó có mục tiêu tăng lương cho người lao động, giữ chân người lao động và tạo điều kiện để họ có việc làm thỏa đáng. Nhưng cũng phải tính đến sự tồn vong của doanh nghiệp, khả năng thích ứng và năng lực chống chịu của doanh nghiệp,” ông Phòng nói.

Theo ông, VCCI sẽ cố gắng trao đổi cởi mở trong Hội đồng để tìm ra giải pháp phù hợp nhất, từ đó khuyến nghị Chính phủ. “Mức đề xuất phải ở mức phù hợp mà doanh nghiệp có thể chịu được, chứ nếu cao quá thì sẽ rất vất vả cho doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi nghĩ mức điều chỉnh sẽ ở khoảng trên dưới 5%,” Phó Chủ tịch VCCI cho biết.

Về thời điểm áp dụng, ông Phòng cho hay doanh nghiệp mong muốn mức lương mới được áp dụng từ ngày 1/7/2027. “Đây là nguyện vọng của doanh nghiệp, còn quyết định cụ thể như thế nào thì Hội đồng sẽ xem xét thấu đáo và đưa ra phương án phù hợp. Chúng tôi chỉ đóng vai trò khuyến nghị,” ông nói thêm.

Lý giải về đề xuất “lương đủ sống” của phía công đoàn, ông Hoàng Quang Phòng cho rằng để đảm bảo cuộc sống cho người lao động cần sự cố gắng từ cả hai phía.

“Không nhất thiết chỉ tính vào lương, mà còn liên quan đến thưởng, thù lao cho sáng kiến lao động, cải tiến kỹ thuật. Khi năng suất lao động cao thì doanh nghiệp sẽ có điều kiện chi trả khác hơn. Đó cũng là điều cần tính đến,” ông Phòng phân tích.

Dù vậy, đại diện VCCI cũng khẳng định mục tiêu chung của các bên đều hướng đến việc người lao động phải đủ sống, đủ điều kiện. “Đây là mục tiêu phấn đấu mà Đảng và Nhà nước đặt ra như một mệnh lệnh chiến lược - cải thiện tốt nhất điều kiện làm việc, điều kiện sống và các điều kiện khác cho người lao động,” ông Phòng nhấn mạnh.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao đổi với phóng viên trước phiên họp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông Phòng, doanh nghiệp cũng mong muốn người lao động gắn bó lâu dài, nhưng để làm được điều đó cần có sự đánh giá phù hợp, đồng thời người lao động cũng cần nỗ lực cá nhân để đáp ứng công việc được phân công. “Thù lao và thỏa ước lao động tập thể sẽ được thực hiện theo nguyên tắc: Công việc được giao, năng lực chi trả, khả năng chống chịu của doanh nghiệp, cùng với các điều kiện xung quanh như năng lực cạnh tranh, tình hình việc làm, thị trường và các yếu tố địa chính trị hiện nay. Tất cả những yếu tố đó chúng tôi đều phải đưa vào khuyến nghị,” Phó Chủ tịch VCCI cho biết.

Khoảng cách lớn với đề xuất của phía công đoàn

Trước đó, tại phiên họp lần thứ nhất diễn ra ngày 23/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đưa ra hai phương án tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2027, với mức tăng cao hơn đáng kể so với đề xuất của VCCI.

Cụ thể, phương án 1 đề xuất tăng bình quân 9,8%, tương đương 360.000-520.000 đồng/người/tháng. Phương án 2 đề xuất tăng bình quân 8,5%, tương đương 315.000-450.000 đồng/người/tháng. Đồng thời, mức lương tối thiểu theo giờ được đề xuất xác định trên cơ sở quy đổi từ lương tối thiểu tháng, có áp dụng hệ số điều chỉnh. Về thời điểm áp dụng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất mức lương tối thiểu mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 - sớm hơn 6 tháng so với mong muốn của phía doanh nghiệp.

Hội đồng Tiền lương Quốc gia trước khi vào phiên họp thứ 2. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để xây dựng hai phương án trên, đại diện người lao động đã căn cứ vào các yếu tố như tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), năng suất lao động và các yếu tố tác động đến doanh nghiệp.

Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với gần 2.000 người lao động tại 196 doanh nghiệp ở 7 tỉnh, thành phố, hơn 40% doanh nghiệp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng và 24% doanh nghiệp cho biết sẽ mở rộng sản xuất trong thời gian tới. Số doanh nghiệp còn lại đang ở tình trạng cố gắng duy trì hoạt động sản xuất.

Đáng chú ý, kết quả khảo sát không chỉ phản ánh những khó khăn về thu nhập mà còn cho thấy chất lượng sống của một bộ phận lớn người lao động đang chịu nhiều áp lực. Khi phần lớn thu nhập chỉ đủ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và khả năng tích lũy gần như không có, người lao động rất dễ rơi vào tình trạng bấp bênh trước những biến động về việc làm, sức khỏe hoặc chi phí sinh hoạt.

Trong bối cảnh đó, theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc điều chỉnh lương tối thiểu được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thu nhập và mức sống tối thiểu, tạo dư địa để người lao động cải thiện chất lượng cuộc sống.

Với những khác biệt còn khá lớn giữa đề xuất của hai bên - cả về mức tăng lẫn thời điểm áp dụng - phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương quốc gia được kỳ vọng sẽ là bước đệm quan trọng để các bên tiếp tục thương lượng, tìm ra phương án hài hòa lợi ích, trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2027./.

Lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh 17 lần từ năm 2009. Lần điều chỉnh gần nhất là từ 1/1/2026, theo đó mức lương tối thiểu vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng; Vùng II là 4,73 triệu đồng/tháng; Vùng III là 4,14 triệu đồng/tháng; Vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng. Mức lương này tăng 250.000-350.000 đồng/tháng (tương đương tăng 7,2%) so với năm 2025. Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I là 25.500 đồng/giờ, vùng II là 22.700 đồng/giờ, vùng III là 20.000 đồng/giờ, vùng IV là 17.800 đồng/giờ.