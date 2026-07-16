Chính quyền địa phương hai cấp - cách tiếp cận mới trong quản trị gần dân

Gần một năm kể từ ngày 1/7/2025 - thời điểm tỉnh Phú Thọ chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau cuộc hợp nhất lịch sử giữa Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, bộ máy hành chính mới đã từng bước đi vào ổn định.

Khép lại một năm nhiều áp lực và thử thách, thực tiễn cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ vận hành thông suốt mà còn tạo nên những chuyển biến rõ nét trong tư duy quản trị, đưa chính quyền cơ sở trở thành cầu nối gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Vượt qua áp lực của giai đoạn "giao thời"

Việc kết thúc hoạt động của cấp huyện đã đặt lên vai chính quyền cấp xã khối lượng công việc chưa từng có. Hàng trăm nhiệm vụ quản lý nhà nước, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính được chuyển trực tiếp xuống cơ sở. Địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, trong khi yêu cầu giải quyết công việc không được gián đoạn khiến áp lực đối với đội ngũ cán bộ, công chức gia tăng.

Ông Chu Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Sơn, cho biết thời điểm đầu chuyển đổi, khối lượng công việc tại xã tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Từ quản lý đất đai, xây dựng, an sinh xã hội đến giải quyết đơn thư, khiếu nại đều dồn về cấp xã. Tuy nhiên, áp lực cũng chính là động lực để bộ máy trưởng thành. Sau một năm, quy trình phối hợp giữa cơ sở với các sở, ngành của tỉnh đã đi vào nền nếp, việc xử lý công việc ngày càng hiệu quả hơn.Điều quan trọng hơn cả là sự chuyển biến về tư duy quản trị. Nếu trước đây cấp xã chủ yếu thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế hành chính truyền thống thì nay đã chủ động hơn trong giải quyết công việc, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ giảm mạnh đầu mối các cơ quan chuyên môn, từ 91 xuống còn 26 đơn vị. Song song với việc tinh gọn bộ máy, năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng được nâng lên rõ rệt.

Chính quyền gần dân hơn nhờ chuyển đổi số. Một trong những dấu ấn nổi bật nhất sau một năm vận hành mô hình mới là hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Phú Thọ hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, duy trì "trạng thái xanh" trên cổng dịch vụ công.

Toàn tỉnh đã chuẩn hóa hơn 2.092 thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả cơ chế tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hùng Vương, việc giải quyết thủ tục đất đai, đăng ký kinh doanh hay các hồ sơ dân sự đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Nhiều khâu thẩm định được thực hiện ngay tại cơ sở, dữ liệu được liên thông trực tiếp với hệ thống của tỉnh. Người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ bằng mã QR hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn tại nhiều địa phương đạt trên 99%.

Chị Hà Thị Thu Hằng, người dân xã Võ Miếu, cho biết các thủ tục hiện nay được hướng dẫn rõ ràng, nhiều hồ sơ có thể nộp trực tuyến, giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

Ông Hà Văn Chúc, xã Minh Đài chia sẻ: "Ban đầu người dân khá lo lắng khi kết thúc hoạt động của cấp huyện, sợ thủ tục sẽ phức tạp hơn. Nhưng thực tế ngược lại. Nhiều việc được giải quyết nhanh hơn, cán bộ hướng dẫn tận tình hơn nên người dân rất đồng tình."

Cán bộ, công chức bộ phận Một cửa xã Minh Đài (Phú Thọ) tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý hồ sơ hành chính cho người dân. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Nếu những con số về hồ sơ trực tuyến phản ánh hiệu quả quản trị thì sự hài lòng của người dân chính là thước đo khách quan nhất đối với mô hình mới.

Cầu nối giữa chính quyền và người dân

Sau một năm vận hành, điều dễ nhận thấy nhất là khoảng cách giữa chính quyền với người dân ngày càng được thu hẹp.Không chỉ ngồi chờ người dân đến làm thủ tục, nhiều địa phương đã chủ động xuống cơ sở, nắm bắt tình hình và giải quyết vấn đề ngay từ khi mới phát sinh.

Trong năm qua, tỉnh Phú Thọ đã thành lập 26 đoàn công tác thường xuyên làm việc tại các xã, phường nhằm tháo gỡ khó khăn, lắng nghe ý kiến từ cơ sở.

Tại phường Vân Phú, đội ngũ cán bộ được yêu cầu phải nắm chắc địa bàn, giải quyết công việc ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng.

Ông Nguyễn Văn Ninh, người dân phường Vân Phú, cho biết thủ tục hành chính hiện nay nhanh gọn hơn trước rất nhiều, cán bộ hướng dẫn cụ thể, giảm đáng kể các khâu trung gian.

Nếu Vân Phú là hình ảnh của đô thị hiện đại thì câu chuyện tại xã vùng cao Mường Vang lại cho thấy tính ưu việt của mô hình mới ở khu vực miền núi.

Được hình thành từ việc sáp nhập ba xã cũ, Mường Vang hiện có hơn 20.900 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm gần 98,5%. Chính quyền xã hiện phải đảm nhiệm 938 nhiệm vụ quản lý, trong đó có 174 nhiệm vụ được phân cấp trực tiếp từ tỉnh.

Trước khối lượng công việc rất lớn, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Các tổ chức đoàn thể, trưởng xóm, người có uy tín và Tổ công nghệ số cộng đồng được phát huy tối đa vai trò trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công và phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở.

Nhờ đó, nhiều vấn đề phát sinh được giải quyết ngay từ sớm. Từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, xã Mường Vang đã tổ chức 125 cuộc tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 56 kiến nghị, phản ánh liên quan đến an sinh xã hội, môi trường và đời sống dân sinh.

Trong gần một năm, địa phương tiếp nhận hơn 3.400 hồ sơ thủ tục hành chính; toàn bộ đều được giải quyết đúng hạn, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%.

Đặc biệt, việc phổ cập công nghệ số cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, xã đã kích hoạt hơn 13.600 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt tỷ lệ gần 83%.

Nhờ sự đồng bộ từ bộ máy chính quyền mới, hệ thống y tế cơ sở tại Phú Thọ được đầu tư mạnh mẽ về trang thiết bị kỹ thuật cao, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng ngay tại địa phương. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Vang Quách Tuấn Phong, chìa khóa thành công của mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở địa bàn miền núi chính là sự đồng thuận của nhân dân và vai trò của hệ thống chính trị cơ sở. Người dân tin tưởng thì mọi chủ trương sẽ đi vào cuộc sống thuận lợi hơn. Chính quyền phải thực sự gần dân, hiểu dân và phục vụ dân.

Bà Thúy Hòa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lương Sơn, chia sẻ: "Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang thực sự hướng đến xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn. Chúng tôi luôn nhận thức được điều đó để nâng cao trách nhiệm và dành thời gian rất nhiều để tiếp nhân dân. Đảng ủy xã đã chỉ đạo và chủ động triển khai rất sớm mô hình “lắng nghe nhân dân” và đã tiếp nhận nhiều ý kiến để phục vụ nhân dân kịp thời hơn. Thậm chí là phải làm thêm giờ, làm thêm cả ngày nghỉ để đáp ứng công việc."

Đánh giá kết quả sau một năm vận hành mô hình mới, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cho rằng thành công lớn nhất không chỉ nằm ở các chỉ số tăng trưởng hay số lượng hồ sơ trực tuyến, mà quan trọng hơn là sự hình thành của một phương thức quản trị mới. Đó là phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm," lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Vượt qua những bỡ ngỡ, lo toan của những ngày đầu hợp nhất, chính quyền cấp cơ sở tại Phú Thọ đã chứng minh được năng lực thích ứng và bản lĩnh đổi mới.

Những cán bộ cơ sở hôm nay không chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước mà đang từng bước trở thành những người đồng hành cùng nhân dân, dệt nên sợi dây gắn kết ngày càng bền chặt giữa chính quyền và người dân.

Sau một năm nhìn lại, có thể thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Phú Thọ đã vượt qua thử thách ban đầu để từng bước đi vào ổn định. Quan trọng hơn, mô hình này đang mở ra một cách tiếp cận mới trong quản trị địa phương: chính quyền gần dân hơn, phục vụ tốt hơn và lấy người dân làm trung tâm của mọi quyết sách phát triển./.

Phú Thọ đồng bộ quy hoạch từ cấp tỉnh đến cơ sở, tạo sức bật phát triển KT-XH Việc triển khai đồng thời các quy hoạch đô thị, nông thôn, du lịch và hạ tầng giao thông sẽ tạo nền tảng quan trọng để tỉnh Phú Thọ định hình mạng lưới đô thị mới sau hợp nhất địa giới hành chính.