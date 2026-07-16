Bắc Ninh: Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã triệt phá thành công một ổ nhóm đối tượng thuê nhà nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi số tiền lớn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 10/7, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà của ông Trần Văn L (sinh năm 1971, trú tại thôn Trung Thành, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 9 đối tượng đang thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính hoạt động có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tài (sinh năm 2002); Triệu Hồng Sơn (sinh năm 2001); Bùi Công Minh (sinh năm 2002); Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 2002); Tạ Anh Quân (sinh năm 1997); Trần Trung Kiên (sinh năm 2003); Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 1998), đều trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Nam Khánh (sinh năm 2003) và Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 2002), đều trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 41 màn hình máy tính, 41 CPU máy tính, 4 xe môtô; 10 điện thoại di động các loại.

Cơ quan Công an xác định: Khoảng tháng 8/2025, Nguyễn Đức Toàn và Nguyễn Ngọc Anh có quen biết nhau trong quá trình làm thuê công việc chạy quảng cáo trên mạng máy tính tại thành phố Hà Nội. Nắm bắt được nhu cầu nhiều người muốn mua tài khoản Facebook để chạy quảng cáo nên khoảng đầu tháng 2/2026, Toàn đã nảy sinh việc tìm địa điểm, thuê người, đầu tư thiết bị máy tính, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác rồi bán lấy tiền. Toàn bàn và rủ Ngọc Anh tham gia cùng và được Ngọc Anh đồng ý.

Khoảng tháng 2/2026, Toàn và Ngọc Anh thuê nhà của ông Trần Văn L. làm địa điểm đặt máy tính và trang thiết bị mạng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook của nhiều người nhằm bán kiếm lời. Toàn bỏ chi phí đầu tư máy tính, thiết bị mạng, tuyển nhân viên làm việc, chi trả tiền thuê nhà, tiền điện nước; bán tài khoản chiếm đoạt được trên các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram.

Còn đối tượng Ngọc Anh chịu trách nhiệm làm hợp đồng thuê địa điểm, tuyển nhân viên, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên thực hiện các bước, thao tác để chiếm đoạt tài khoản Facebook.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Các đối tượng nhắm đến là chiếm quyền truy cập và sử dụng tài khoản Facebook của công dân các nước châu Âu; sử dụng các nhóm chat trên Telegram để trao đổi công việc.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, từ ngày 4-10/7, các đối tượng đã thực hiện chiếm quyền truy cập, sử dụng của 64 tài khoản Facebook.

Từ tháng 4-6/2026, sau khi chiếm đoạt được nhiều tài khoản Facebook, Toàn đã thực hiện việc rao bán thông qua các tài khoản Zalo, Telegram cho các đối tượng thu mua, thu lợi số tiền lớn.

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng ở trên về hành vi “xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương củng cố, thu thập tài liệu, điều tra mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan./.

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