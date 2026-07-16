Gỗ Việt “vượt sóng” rào cản xanh, trở thành trung tâm sản xuất hàng đầu thế giới

Giữa thị trường biến động, ngành gỗ xuất khẩu vẫn duy trì vị thế dẫn đầu nhờ khả năng thích ứng linh hoạt với biến động thị trường, tận dụng hiệu quả các lợi thế sẵn có và đẩy mạnh chuyển đổi xanh.

Giữa thị trường biến động, ngành gỗ xuất khẩu vẫn duy trì vị thế dẫn đầu nhờ khả năng thích ứng linh hoạt với biến động thị trường, tận dụng hiệu quả các lợi thế sẵn có và đẩy mạnh chuyển đổi xanh để gia tăng sức cạnh tranh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,54 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì vị trí top 5 quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu gỗ và lâm sản.

Thành công của ngành gỗ đến từ việc tận dụng hiệu quả lợi thế về nguồn nguyên liệu, năng lực chế biến và quy mô thị trường toàn cầu, đồng thời chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng sang các khu vực giàu tiềm năng như Ấn Độ và Trung Đông.

Cùng với đó, quá trình "xanh hóa" chuỗi cung ứng thông qua phát triển nguồn nguyên liệu bền vững, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn như EUDR, Đạo luật Lacey đang giúp gỗ Việt nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng cơ hội tại các thị trường cao cấp.

Ngành gỗ được kỳ vọng tiếp tục bứt phá trong thời gian tới thông qua việc nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch từ mô hình gia công sang thiết kế, sáng tạo và xây dựng thương hiệu, đồng thời hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ và đẩy mạnh thương mại điện tử.

Trong bối cảnh chịu nhiều tác động của xung đột chính trị, chi phí logistics gia tăng và các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe từ các thị trường nhập khẩu, những định hướng này sẽ là nền tảng để ngành gỗ Việt Nam không chỉ duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu thế giới mà còn nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu./.