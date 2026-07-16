Cao điểm thu nhận ADN thân nhân liệt sỹ: Không bỏ sót, không trùng lặp

Hưởng ứng đợt cao điểm trên toàn quốc, nhiều địa phương đang khẩn trương thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác minh hài cốt.

Tại Lạng Sơn, chiến dịch triển khai từ 16-19/7, trong khi Quảng Ninh đã hoàn thành gần 3.200 mẫu chỉ sau 5 ngày, đạt gần 95% kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sỹ.

Ngày 16/7, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức phát động đợt "Cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin," đánh dấu việc chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai đồng loạt trên toàn tỉnh. Theo kế hoạch, đợt cao điểm thu nhận mẫu sẽ diễn ra từ ngày 16-19/7.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn." Cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ tạo căn cứ khoa học phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của các gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Lạng Sơn là tỉnh biên giới, nơi ghi dấu sự hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ và đồng bào. Công tác rà soát hiện gặp khó khăn do thời gian đã lùi xa, hồ sơ có trường hợp chưa đầy đủ, thân nhân cư trú phân tán, nhiều người tuổi cao. Đợt cao điểm vì thế phải được triển khai khẩn trương, chính xác và thuận tiện cho các gia đình.

Công an tỉnh làm tốt vai trò đầu mối, phối hợp rà soát, chuẩn hóa thông tin thân nhân liệt sỹ; bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót, không trùng lặp và duy trì dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống." Việc thu nhận, bảo quản, vận chuyển, bàn giao, cập nhật dữ liệu ADN phải đúng quy trình; khó khăn, vướng mắc phải được tổng hợp, xử lý kịp thời.

Sở Nội vụ tỉnh phối hợp đối chiếu hồ sơ liệt sỹ, hồ sơ người có công và thông tin thân nhân; bổ sung, đính chính dữ liệu theo quy định; hạn chế yêu cầu gia đình cung cấp lại nhiều lần cùng một loại giấy tờ. Ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát đến từng thôn, khối phố; lập danh sách đúng hướng dẫn; thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm; quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, người sức khỏe yếu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Đại tá Lê Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết qua rà soát, đến nay toàn tỉnh đã có trên 3.400 thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính đăng ký tham gia thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Con số này cho thấy khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt trong công tác tổ chức thực hiện.

Tại Quảng Ninh, chỉ sau 5 ngày đêm triển khai thần tốc (từ ngày 10-14/7), tỉnh đã hoàn thành đợt cao điểm thu nhận, số hóa gần 3.200 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin, đạt gần 95% kế hoạch. Kết quả này tiếp tục đưa Quảng Ninh trở thành một địa phương đi đầu cả nước trong việc xây dựng ngân hàng gene quốc gia, mở ra hy vọng đoàn tụ thiêng liêng cho hàng ngàn gia đình liệt sỹ.

Tính đến giữa tháng 7/2026, chiến dịch ghi nhận những chuyển biến thần tốc nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hai lực lượng cốt lõi. Ở mảng thu nhận mẫu ADN của thân nhân, lực lượng chức năng đã phối hợp rà soát danh sách 4.435 người, phân loại và đăng ký được 3.574 thân nhân theo dòng họ ngoại đủ điều kiện phục vụ đối sánh, xác định danh tính các phần mộ liệt sỹ chưa rõ thông tin.

Việc khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp xác minh chính xác, làm sạch dữ liệu liên tục. Nhờ đó, tính đến hết ngày 13/7, toàn tỉnh đã thu nhận được hơn 2.900 mẫu và nhanh chóng bứt phá, hoàn thành thu nhận 3.173 mẫu sinh phẩm khi đợt cao điểm kết thúc vào ngày 14/7.

Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương thiết lập 12 điểm thu nhận mẫu tập trung tại đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, phường Mông Dương, Hải Hòa, Móng Cái 3, xã Tiên Yên... Các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí phương tiện đưa đón, nước uống, quạt mát và lực lượng hướng dẫn chu đáo. Công an xã trực tiếp hỗ trợ thân nhân ghi tờ khai, kiểm tra, đối chiếu và xác minh dữ liệu nhân thân nhằm bảo đảm tính chính xác. Ngành y tế và đơn vị chuyên môn GeneStory trực tiếp phụ trách kỹ thuật thu nhận mẫu máu phục vụ giám định.

Để hoàn thành tiến độ thu nhận gần 3.200 mẫu chỉ trong 5 ngày đêm, các lực lượng đã làm việc với tinh thần khẩn trương và nỗ lực vượt bậc. Đối với các trường hợp thân nhân tuổi cao sức yếu, bệnh tật hoặc gặp khó khăn việc đi lại, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thành lập các tổ công tác lưu động trực tiếp đến tận gia đình để thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào đủ điều kiện.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Móng Cái (phường Móng Cái 3). (Ảnh: TTXVN phát)

Trong ngày 13-14/7, tại điểm thu nhận của Tổ công tác số 3 đặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc (xã Tiên Yên), việc hỗ trợ đưa đón, hướng dẫn thủ tục cho thân nhân liệt sỹ thuộc các xã Tiên Yên, Đông Ngũ, Bình Liêu, Điền Xá, Lục Hồn, Hoành Mô, Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Hải Lạng đã diễn ra khoa học, an toàn, hoàn thành chỉ tiêu thu nhận 258 mẫu sinh phẩm ADN theo kế hoạch đề ra.

Tại Vân Đồn, Cô Tô, Mông Dương và Hải Hòa, nơi có 155 liệt sỹ chưa xác định được thông tin và 247 thân nhân, đợt cao điểm cũng được khởi động đồng loạt với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, ngành y tế, lực lượng bảo vệ dân phố và đoàn viên thanh niên.

Trước đó, tỉnh đã hoàn thành 100% việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với toàn bộ 803 phần mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sỹ tại 15 địa phương, về đích trước kế hoạch Trung ương giao hàng trăm ngày.

Việc hoàn thành song song hai nhiệm vụ trọng tâm, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang và lấy mẫu ADN của thân nhân, giúp tỉnh Quảng Ninh đồng bộ hóa thành công hệ thống dữ liệu sinh phẩm vô giá. Đây là cơ sở khoa học cốt lõi phục vụ công tác đối sánh, trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sỹ trong thời gian tới.

Đối với một số ít trường hợp thân nhân chưa thể thu nhận mẫu trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức thu nhận bổ sung, phấn đấu hoàn thành trước 22/7, quyết tâm đạt 100% việc thu thập mẫu ADN của toàn bộ thân nhân liệt sỹ./.

Kêu gọi cung cấp thông tin liệt sỹ, nhanh chóng hoàn thành lấy mẫu ADN thân nhân Ngày 15/7, Ban Chỉ đạo 515 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có thư ngỏ kêu gọi toàn dân trong và ngoài tỉnh cung cấp thông tin, hiện vật liên quan để phục vụ cho trên địa bàn.