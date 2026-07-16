Khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 16/7, tại phường Tăng Nhơn Phú (Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

Đây là dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về phát triển nhà ở xã hội, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ, giúp lực lượng yên tâm công tác, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết việc phát triển nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của cán bộ, chiến sỹ mà còn tạo điều kiện để lực lượng yên tâm công tác, cống hiến lâu dài.

Thứ trưởng đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị thi công tập trung nguồn lực để xây dựng công trình bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, an toàn lao động và đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật. Mỗi công trình được xây dựng không chỉ cần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân mà còn phải góp phần tạo cảnh quan đẹp cho khu phố và địa phương.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời gian qua, Thành phố giữ vững môi trường ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Để tri ân những đóng góp đó bằng những hành động cụ thể, thành phố đã phối hợp với Bộ Công an thống nhất 12 vị trí xây dựng nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân với tổng quy mô khoảng 24ha, dự kiến gần 14.000 căn hộ.

Dự án được khởi công ngày 16/7 là dự án thứ tư trong chương trình này, nâng tổng số căn hộ của các dự án đã khởi công lên khoảng 3.000 căn.

Thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục để sớm khởi công 8 dự án còn lại, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất, tối đa trong một quý tới. Đây là sự tri ân bằng những kết quả cụ thể, nhằm tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân có nơi ở ổn định, an cư, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của thành phố.

Đại diện chủ đầu tư, ông Đỗ Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Cư Đức Phú, cho biết doanh nghiệp nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một dự án đầu tư xây dựng mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với đời sống cán bộ, chiến sỹ.

Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân được xây dựng tại số 7/39, ấp Cây Dầu, phường Tăng Nhơn Phú do Liên danh Công ty Cổ phần An Cư Đức Phú và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bạch Đằng làm chủ đầu tư.

Công trình được quy hoạch trên khu đất rộng 6.232m2, gồm một tòa nhà cao 30 tầng và hai tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 61.245m2 với 477 căn hộ có diện tích từ 65-77m2, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.200 người.

Với tổng mức đầu tư 1.075 tỷ đồng, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 3/2028, góp phần bổ sung quỹ nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội gắn với bảo đảm an sinh cho lực lượng thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự./.

Bộ Xây dựng: Vẫn còn thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê Bộ Xây dựng theo dõi sát diễn biến, kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

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