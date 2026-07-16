Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn dồn dập kéo dài hơn 1 tuần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 16/7, khu vực Bắc Bộ và Quảng Ninh đang bước vào đợt mưa lớn kéo dài đến ngày 18/7, ngay trước khi đón đợt mưa diện rộng mới từ ngày 18 - 23/7.