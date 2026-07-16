Lionel Messi tiếp tục lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử World Cup

Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn với hai đường kiến tạo thành bàn để giúp Argentina ngược dòng kịch tính 2-1 trước Anh ở bán kết World Cup 2026.

Messi chính là người chuyền bóng để Enzo Fernandez lập siêu phẩm gỡ hòa ở phút 85 trước tạt bóng cho Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1.

Màn trình diễn ấn tượng này không chỉ đưa Argentina tiến vào chung kết World Cup thứ 2 liên tiếp mà còn giúp cá nhân Messi lập nên cột mốc mới trong sự nghiệp.

Với cú đúp kiến tạo ở trận gặp Anh, Messi nâng tổng số đường kiến tạo của mình tại các kỳ World Cup lên con số 12, trong đó có 10 kiến tạo được thực hiện ở vòng knock-out.

Cột mốc chưa từng cầu thủ nào chạm tới ngoài Messi kể từ khi dữ liệu được thống kê từ năm 1966.

Messi đã trực tiếp tham gia vào 33 bàn thắng tại các kỳ World Cup, gồm 21 pha lập công và 12 đường kiến tạo.

Siêu sao 39 tuổi của Argentina cũng đã trải qua 11 trận liên tiếp ghi bàn hoặc kiến tạo tại World Cup - chuỗi trận dài nhất lịch sử giải đấu kể từ năm 1966.

Không dừng ở đó, Messi còn là thủ quân đầu tiên dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào chơi 3 trận chung kết World Cup (các năm 2014, 2022 và 2026).

Ở 2 trận chung kết trước đó, Messi lỡ cơ hội đăng quang vào năm 2014 nhưng đã tỏa sáng để giúp Argentina lên ngôi vào năm 2022. Giờ đây, anh đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch trên đất Mỹ.

Messi ăn mừng cảm xúc sau khi Argentina vào chung kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Messi hiện cũng đã trở lại vị trí dẫn đầu trong cuộc đua tranh danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026. Anh cùng có 8 bàn như Kylian Mbappe nhưng xếp trên nhờ kiến tạo nhiều hơn (4 so với 3).

"Đây không phải một chiến thắng bình thường," Lionel Messi chia sẻ sau khi góp công lớn giúp Argentina đánh bại Anh. "Mọi người dân Argentina đều mong muốn chiến thắng này, và chúng tôi cũng vậy. Nó đưa chúng tôi vào thêm một trận chung kết World Cup."

Messi nói tiếp: "Được chơi hai trận chung kết World Cup liên tiếp là điên rồ. Hôm nay chúng tôi lại lội ngược dòng khi mọi thứ trở nên khó khăn. Cả đội chưa bao giờ ngừng tin, chưa bao giờ ngừng cố gắng."

Cùng với Messi, huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng đã đi vào lịch sử bóng đá Argentina khi cân bằng kỷ lục 14 trận dẫn dắt Argentina tại các kỳ World Cup đã tồn tại suốt 36 năm của huyền thoại Carlos Salvador Bilardo.

Huyền thoại Carlos Salvador Bilardo dẫn dắt Argentina 14 trận tại hai kỳ World Cup liên tiếp (Mexico 1986 và Italy 1990), trong đó giúp đội nhà vô địch năm 1986, rồi tiếp tục đưa đội tuyển vào chung kết năm 1990 nhưng thất bại.

Lionel Scaloni giờ đây cũng đã làm được điều tương tự Bilardo khi đưa Argentina vô địch (2022) và vào chung kết (2026). Tuy nhiên, Scaloni sẽ vượt qua kỷ lục 14 trận của Bilardo và có cơ hội lập nên kỳ tích bảo vệ thành công chức vô địch.

Trong lịch sử giải đấu, Scaloni cũng trở thành huấn luyện viên thứ 7 dẫn dắt một đội tuyển góp mặt ở 2 trận chung kết World Cup, sau Vittorio Pozzo (Italy, 1934-1938), Helmut Schon (Đức, 1966, 1974), Carlos Bilardo (Argentina, 1986, 1990), Franz Beckenbauer (Đức, 1986, 1990), Mario Zagallo (Brazil, 1970, 1998) và Didier Deschamps (Pháp, 2018, 2022)./.

Argentina vào chung kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng siêu kịch tính Đội tuyển Argentina đã giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng siêu kịch tính trước đội tuyển Anh ở bán kết 2 trên sân Atlanta.