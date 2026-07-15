World Cup 2026: FIFA bất ngờ đổi cách vận hành VAR trước đại chiến Anh-Argentina

Chỉ ít giờ trước trận Bán kết được chờ đợi giữa Anh và Argentina, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định thay đổi cách vận hành hệ thống VAR.

Động thái bất ngờ này được xem là phản ứng trước những tranh cãi ngày càng gia tăng về công tác trọng tài tại World Cup 2026.

Theo truyền thông Anh, đội ngũ trọng tài VAR làm nhiệm vụ ở trận Bán kết giữa Anh và Argentina sẽ không còn điều hành từ Trung tâm Phát sóng quốc tế (IBC) đặt tại Dallas (Mỹ) như ở các trận đấu trước.

Thay vào đó, toàn bộ tổ VAR sẽ trực tiếp làm việc ngay tại sân Atlanta - nơi diễn ra cuộc so tài giữa hai đội. Đây được xem là một điều chỉnh đáng chú ý của FIFA sau hàng loạt quyết định gây tranh cãi ở vòng tứ kết.

Từ đầu giải, các trọng tài VAR đều làm việc tập trung tại Dallas, bất kể trận đấu diễn ra ở Mỹ, Canada hay Mexico. Mô hình này giúp thống nhất việc điều hành, song cũng vấp phải nhiều nghi ngờ về tốc độ xử lý và khả năng phối hợp trong những tình huống nhạy cảm.

Việc đưa tổ VAR trở lại sân đấu được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian liên lạc giữa trọng tài chính và trọng tài video, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh sự cố kỹ thuật trong quá trình trao đổi thông tin.

Ông Dan Hunt - thành viên Ban tổ chức World Cup 2026 kiêm đồng sở hữu câu lạc bộ FC Dallas, cho rằng đây là quyết định hợp lý trong bối cảnh áp lực dành cho đội ngũ trọng tài ngày càng lớn.

Ông Hunt nhận định: "Các trận đấu World Cup luôn chứa đựng rất nhiều tình huống căng thẳng. Chỉ với 4 trọng tài trên sân, việc kiểm soát toàn bộ diễn biến là vô cùng khó khăn. Tôi cho rằng việc đưa VAR đến ngay sân đấu sẽ giúp quá trình phối hợp hiệu quả hơn."

Quyết định mới của FIFA càng khiến sự chú ý dồn về trận Bán kết giữa Anh và Argentina trên sân Atlanta. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau kể từ năm 2005, đồng thời cũng là lần đầu tiên Lionel Messi chạm trán tuyển Anh tại một kỳ World Cup.

Argentina bước vào trận đấu với tư cách đương kim vô địch và hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chiếc cúp vàng - điều chưa đội tuyển nào làm được kể từ Brazil năm 1962.

Trong khi đó, tuyển Anh đặt mục tiêu giành vé vào chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ chức vô địch lịch sử năm 1966. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết sau khi La Roja đánh bại Pháp 2-0 ở trận bán kết đầu tiên.

Theo phân công của FIFA, trọng tài chính điều khiển trận đấu sẽ là ông Ismail Elfath, trọng tài người Mỹ gốc Maroc đang làm việc tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Quyết định bổ nhiệm này từng gây nhiều tranh luận trong giới chuyên môn, khiến áp lực dành cho tổ trọng tài và VAR càng lớn.

Việc điều chỉnh cách vận hành VAR cũng diễn ra trong bối cảnh World Cup 2026 trở thành kỳ World Cup có nhiều thay đổi về luật thi đấu nhất trong nhiều thập kỷ. FIFA đã áp dụng hàng loạt quy định mới như giới hạn thời gian thủ môn giữ bóng, siết chặt các hành vi câu giờ, mở rộng quyền can thiệp của VAR và nâng cấp công nghệ việt vị bán tự động nhằm tăng tính chính xác trong các quyết định trọng tài.

Giới chuyên môn cho rằng những cải tiến này là nỗ lực của FIFA nhằm nâng cao chất lượng điều hành, nhưng cũng cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với công nghệ VAR khi mọi quyết định đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của các trận đấu đỉnh cao./.

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