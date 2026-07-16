Argentina vào chung kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng siêu kịch tính

Đội tuyển Argentina đã trở thành cái tên còn lại góp mặt ở chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng siêu kịch tính 2-1 trước Anh trong trận bán kết 2 tại Atlanta.

Enzo Fernandez và Lautaro Martinez cùng nhau tỏa sáng với hai pha lập công ở các phút 85 và 90+2 để giúp Argentina ngược dòng thành công sau khi Anh có bàn dẫn trước của Anthony Gordon ở phút 55.

Lionel Messi không ghi bàn ở màn so tài ngày hôm nay nhưng đã để lại dấu giày với hai tình huống kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Chiến thắng xứng đáng này đã đưa tuyển Argentina kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp vào chung kết và là lần thứ 7 trong lịch sử góp mặt ở trận cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đối thủ cuối cùng của Argentina trên hành trình bảo vệ ngôi vương chính là Tây Ban Nha - đội bóng đã đánh bại Pháp 2-0 ở trận bán kết 1.

Đội hình ra sân Anh: Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Paredes, Mac Allister, Fernandez; Simeone, Messi, Alvarez.​ Anh-Argentina 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Argentina là đội bóng giao bóng trước. Anh-Argentina 0-0 3': Trận đấu đang diễn ra căng thẳng với nhưng tranh cãi đến từ hai bên sau tình huống Gordon bị phạm lỗi. Bellingham và Messi đã có tranh cãi sau tình huống va chạm. (Ảnh: AFP/TTXVN) Anh-Argentina 0-0 10': Trận đấu đang liên tiếp bị gián đoạn bởi những tiếng còi thổi phạt của trọng tài, khi hai đội không ngại va chạm trong những phút đã qua. Anh-Argentina 0-0 16': Trận đấu vẫn đang diễn ra căng thẳng với những pha tranh chấp quyết liệt đến từ cầu thủ hai đội. (Ảnh: AFP/TTXVN) Anh-Argentina 0-0 20': Tuyển Anh tạo ra pha bóng nguy hiểm nhưng đường căng ngang của James không vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Argentina. Anh-Argentina 0-0 28': Thủ thành Pickford mắc sai lầm nhưng cầu thủ của Argentina đã không thể tận dụng thành công cơ hội. Anh-Argentina 0-0 32': Anh được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau tình huống Bellingham bị cầu thủ Argentina phạm lỗi. (Ảnh: AFP/TTXVN) Anh-Argentina 0-0 33': Từ tình huống đá phạt, Stones có cơ hội đánh đầu nhưng lại đưa bóng đi không trúng đích. Anh-Argentina 0-0 37': Va chạm và tranh cãi lại diễn ra sau tình huống Lionel Messi bị Anderson phạm lỗi. (Ảnh: AFP/TTXVN) Anh-Argentina 0-0 41': Argentina đang chủ động cầm chắc bóng, giảm nhịp để chờ thời điểm tạo ra nguy hiểm cho Anh. Anh-Argentina 0-0 45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. Anh-Argentina 0-0 45'+3: Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, thay vào đó là những pha va chạm liên tiếp đến từ 2 bên. Anh-Argentina 0-0 46': Hiệp 2 bắt đầu! Anh sẽ là đội giao bóng trong hiệp đấu này. Anh-Argentina 0-0 47': Julian Alvarez đột phá rồi tung ra cú sút nguy hiểm nhưng thủ thành Pickford đã xuất sắc cứu thua cho đội tuyển Anh. Anh-Argentina 0-0 51': Romero nhận thẻ vàng sau pha kéo người với cầu thủ tuyển Anh. Đây cũng là tấm thẻ vàng thứ 3 của trận đấu sau Anderson (Anh) và Lisandro Martinez (Argentina). Anh-Argentina 1-0 55': Morgan Rogers căng ngang thuận lợi để Gordon băng vào dứt điểm đánh bại thủ thành Emiliano, ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Anh. Niềm vui của đội tuyển Anh sau bàn thắng của Gordon. (Ảnh: AFP/TTXVN) Anh-Argentina 1-0 62': Đội tuyển Argentina đang chủ động đẩy cao đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Anh-Argentina 1-0 64': Argentina có sự thay đổi đầu tiên. Paredes rời sân nhường chỗ cho Gonzalez Anh-Argentina 1-0 69': Đội tuyển Argentina vẫn đang gia tăng sức ép để tạo sóng gió về phía khung thành của tuyển Anh nhưng chưa thể có bàn thắng. Anh-Argentina 1-0 69': Pickford tiếp tục thi đấu xuất sắc để cứu thua cho Tam sư sau cú đánh đầu cận thành của Nicolas Gonzalez, cầu thủ vừa mới được tung vào sân ít phút trước. Anh-Argentina 1-0 72': Anh cũng có sự thay đổi người đầu tiên. Gordon được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Konsa. Anh-Argentina 1-0 73': Argentina có thêm 3 sự thay đổi người. De Paul, Montiel và Otamend vào thay cho Simeone, Molina và Lisandro Martinez. Anh-Argentina 1-0 76': Pickford tiếp tục tỏa sáng để cứu thua cho Tam sư sau tình huống dứt điểm của Mac Allister. Anh-Argentina 1-0 81': Argentina có sự thay đổi người cuối cùng. Lautaro Martinez được tung vào sân thay cho Tagliafico. Anh-Argentina 1-0 82': Anh cũng có hai sự thay đổi. Burn và O'Reilly vào sân thay cho Reece James và Rice. Anh-Argentina 1-1 85': Enzo Fernandez đã đưa trận đấu về thế cân bằng với cú sút xa thành bàn tuyệt đẹp. Enzo giúp Argentina có bàn thắng gỡ hòa 1-1. (Ảnh: AFP/TTXVN) Anh-Argentina 1-1 90': Hiệp 2 có 9 phút bù giờ. Anh-Argentina 1-2 90'+2: Argentina có bàn thắng dẫn ngược 2-1 nhờ bàn thắng bằng đầu của Lautaro Martinez sau đường kiến tạo của Messi. Anh-Argentina 1-2 90'+6: Anh có thêm 2 sự thay đổi. Toney và Rashford vào sân thay cho Stones và Spence. Anh-Argentina 1-2 90'+12: Hết giờ! Argentina ngược dòng kịch tính đánh bại Anh 2-1 để giành quyền vào chung kết World Cup 2026.